Новые регламенты и льготы: итоги правительственного заседания

На очередном заседании Кабинета министров Чувашии утвержден комплекс решений, направленных на корректировку бюджетных приоритетов и совершенствование отраслевого управления. Ключевые изменения коснулись финансирования спортивной сферы, поддержки экспортно ориентированного бизнеса, нормативного регулирования культурной отрасли, а также порядка назначения руководителей государственных учреждений.

Объем финансирования государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2026 году увеличен до 2,6 млрд рублей, при этом в рамках первого уточнения бюджета дополнительно выделено более 210,8 млн. Глава региона Олег Николаев, комментируя принятое решение, отметил, что республика последовательно реализует ранее данные спортсменам и тренерам обещания по усилению господдержки. По его словам, отрасль демонстрирует стабильные результаты, и новые ассигнования позволят модернизировать инфраструктуру, укрепить материальную базу спортивных школ, повысить уровень подготовки атлетов и обеспечить проведение соревнований регионального и всероссийского масштаба.

Руководитель республики подчеркнул, что вложения в спортивную сферу носят стратегический характер и направлены на укрепление здоровья населения, воспитание молодежи и долгосрочное развитие региона.

В экономической повестке заседания особое внимание уделено мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, работающего на внешних рынках. Субсидирование АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП» увеличено на 524,9 тыс. рублей, общий объем финансирования доведен до 7,4 млн в текущем году.

Председатель Правительства Сергей Артамонов поручил Министерству экономического развития организовать в июле тематический круглый стол с участием экспортно ориентированных компаний, отметив, что в условиях текущей макроэкономической конъюнктуры и санкционных ограничений необходимо детально проанализировать потребности бизнеса, выявить барьеры при выходе на новые рынки и не допустить отставания от плановых показателей.

Глава Минэкономразвития Лариса Рафикова добавила, что мероприятие пройдет после завершения обучения предпринимателей в Школе экспорта, и подчеркнула, что сегодня более половины экспортного потенциала республики обеспечивают микропредприятия.

Законодательный блок заседания затронул регулирование культурной сферы. Правительство поддержало приведение республиканского Закона «О культуре» в соответствие с федеральными нормами, которые с 1 сентября 2026 года разрешат учреждениям культуры передавать помещения на льготных условиях для организации книготорговли и просветительских проектов.

После принятия документа Госсоветом Чувашии размеры и порядок льгот для республиканского имущества установит Кабинет министров, а для муниципального уровня — органы местного самоуправления. Одновременно утвержден акт об установлении единой зоны охраны трех объектов культурного наследия в селе Красные Четаи, куда вошли Воскресенская церковь 1801 года, деревянное здание школы рубежа XIX–XX веков и строение народного музея 1898 года. Решение вводит жесткие градостроительные ограничения на прилегающих территориях, призванные обеспечить сохранность исторической среды.

В социальной части повестки рассмотрен законопроект, закрывающий правовой пробел в пенсионном обеспечении инспекторов Гостехнадзора. Документ предусматривает зачет в стаж государственной службы периодов работы специалистов с момента создания ведомства в 2006 году по 17 сентября 2010 года, что позволит свыше двадцати действующим и бывшим сотрудникам получить право на пенсию за выслугу лет. Кроме того, члены Правительства утвердили корректировки в государственную программу по управлению общественными финансами и госдолгом, синхронизировав ее с обновленными параметрами бюджета на 2026 год. Завершило заседание принятие нового регламента назначения руководителей государственных унитарных предприятий и бюджетных учреждений, обязывающего их в месячный срок после вступления в должность представлять детализированную стратегию развития. Данный шаг направлен на повышение прозрачности управления госимуществом и усиление персональной ответственности руководителей за достижение целевых показателей.