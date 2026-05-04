Владимир Колокольцев наградил двоих подростков из Чувашии

Накануне Международного дня защиты детей министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения 17 подростков из 13 регионов страны. Ребята, среди которых двое жителей Чебоксар, проявили мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников, а также предотвращении правонарушений.

«СЧ» рассказывала об этом происшествии: 16-летний Матвей Дудка и 17-летний Артем Иванов в декабре прошлого года, проходя мимо дома по улице Сосновской в поселке Сосновка, услышали женские крики о помощи. Подростки по газовой трубе поднялись в квартиру, откуда доносились звуки, и задержали ранее судимого мужчину, который незаконно проник в жилище потерпевшей, избивал ее и требовал деньги. Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, Матвей и Артем учатся в колледже, занимаются спортом. Ребята задумываются о поступлении на службу в полицию.