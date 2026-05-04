Авторские разработки обеспечили успех

Педагог Канашского филиала Финансового университета при Правительстве России Татьяна Константинова заняла третье место во Всероссийском конкурсе инновационных технологий «Лучший молодой преподаватель 20.26». На первый (заочный) этап конкурса подали заявки более 500 специалистов. По итогам экспертного отбора 80 лучших пробились в финал, прошедший в Москве, сообщили в администрации Канашского округа. В решающих испытаниях Татьяна Константинова продемонстрировала навыки владения инновационными образовательными технологиями, представила авторские разработки и провела открытые занятия. Также педагогу вручили Благодарственное письмо от первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олега Смолина.