Жилье приводят в порядок после атаки БПЛА

В Чебоксарах полностью завершено восстановление квартир в 37 домах из сорока, пострадавших от атак беспилотников 5 мая, работа продолжается, сообщил глава города Станислав Трофимов в своих соцсетях. Кроме того, 27 мая состоялся прием жителей дома № 5 по улице Ленинского комсомола — мэр вместе с коллегами отвечал на вопросы о деятельности оценочных комиссий и графике восстановления. По итогам встречи были зафиксированы обращения, требующие детальной проработки. На следующей неделе запланирован очередной выездной прием. О времени и месте администрация Чебоксар сообщит дополнительно.