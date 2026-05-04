Цена слова на передовой

Как простые парни стали опорой фронта

В Чебоксарах, в Театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля, состоялась премьера документального фильма «Энергия победителей: СВО». Картина приурочена к годовщинам освобождения Мариуполя и Артемовска.

В основе фильма — истории чувашских ребят, которые до 2022 года жили рядом с нами, а сегодня делятся своими переживаниями и опытом. Лента состоит из более десятка новелл, каждая из которых посвящена реальным судьбам добровольцев, контрактников и мобилизованных. Фильм освещает их боевой путь и затрагивает важные темы возвращения к мирной жизни, поддержки семей и внутренней силы духа, помогающей преодолевать испытания.

Перед показом гости погрузились в атмосферу выставки, развернутой в фойе театра. На восьми столах были представлены предметы, спасающие жизнь в зоне СВО: маскировочные сети, нашлемники, окопные свечи и многое другое. Активист волонтерского движения «Фонд добрых дел» Надежда Шадрикова делилась опытом работы по плетению камуфляжных покрытий, шитью толстовок и пледов. А еще ее группа мастерит амулеты-обереги. Надежда рассказала, что организация принимает заявки напрямую от бойцов, закупает необходимое и отправляет на фронт.

Сама Шадрикова не раз бывала в горячих точках, пройдя курс военной подготовки «Звезда». Кое-что из этих «дисциплин» было доступно публике. Зрители могли попробовать настроить связь через армейский коммутатор, собрать и разобрать оружие или поуправлять беспилотником. Особое внимание привлекла трансляция видеоархива проекта «Голоса Родины» — записей воспоминаний ветеранов, ставших частью Народного цифрового архива историй участников СВО.

Кинолента соткана из серьезных монологов. Гвардии подполковник Дмитрий Осипов вспоминает, как его батальон получал задачу в 2022 году. Он признается, что поначалу скептически относился к официально заявленным целям СВО — демилитаризация и денацификация. Однако личный опыт участия в боях развеял сомнения: в освобожденных домах вместо икон Осипов обнаружил чуждую символику.

В фильме также есть кадры прямых столкновений: военная техника, обстрелы, взрывы и серое небо, затянутое мглой. На камеру бойцы вспоминают свои ранения и потери. Гвардии сержант Сергей Бородавкин с поразительным спокойствием описывает свою первую травму: «Вылезаю из окопа и вижу вражеский дрон надо мной висит, показываю ему кулак. И тут чувствую удар в спину — прилетела польская мина». Он говорит о везении, что травма оказалась не смертельной, о том, как молились солдаты при эвакуации раненых под огнем. Один из действующих бойцов рассказал жестокую историю о том, как другая сторона «успокоила» плачущих от страха маленьких детей, попавших в плен. В фильме на фоне мелькающих кадров звучит незнакомый трек, который мог бы покорить музыкальные чарты, если бы автор занялся его продвижением. Музыкант — один из бойцов СВО.

На премьере присутствовал Глава Чувашии Олег Николаев, который подчеркнул просветительскую миссию фильма для старшего и подрастающего поколений: «Картина помогает нам глубже понять суть происходящего и осознать цену мира. Мы не просто поддерживаем такие инициативы, мы будем активно в них участвовать». Олег Алексеевич отметил важность сохранения этих материалов для объективной оценки истории и вручил Благодарственные письма главным героям ленты — младшему лейтенанту Рустаму Широкову и гвардии сержанту Сергею Бородавкину. Награды отсутствующих на показе бойцов были переданы их родным. Близкие участников СВО также были на премьере, и некоторые из них не могли сдержать эмоций от просмотра ленты.

Сами герои оставались спокойны. Впереди у них много дел. Те, кто вернулся на «гражданку», находят себя в помощи другим или осваивают новые профессии. Так, младший лейтенант Рустам Широков после серьезного ранения приобрел спецтехнику: экскаватор-погрузчик и небольшой экскаватор. Сейчас он всерьез задумался о строительстве и благоустройстве, хочет быть полезным землякам и своей семье, ведь в планах — рождение еще одного ребенка.

Что касается солдат, оставшихся на фронте, они верят: «Наше дело правое, победа будет за нами!» Эта уверенность после просмотра фильма передается каждому зрителю, заставляя задуматься о цене мирного неба над головой.

Ольга Зорина