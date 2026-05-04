Только для бегунов и болельщиков

В субботу, 30 мая, на Московской набережной в Чебоксарах состоится благотворительный «СберПрайм Зеленый марафон». В связи с этим с 6.00 до окончания мероприятия здесь полностью запретят движение и стоянку не только автомобилей, но и любых средств индивидуальной мобильности (СИМ) — велосипедов, самокатов, электросамокатов, гироскутеров, моноколес, предупреждает администрация города.

Для участия в марафоне в столице Чувашии зарегистрировалось более 1,9 тыс. человек. Для любителей и спортсменов предусмотрены дистанции на 4,2 км и 10 км. Детские старты будут на 400 м.

Обязательным условием является наличие медицинской справки. Бегунов и болельщиков, кроме спортивных активностей, ждут развлекательные мероприятия: зарядка, показ модной спортивной одежды. Всего соревнования охватят 60 российских городов.