Только для бегунов и болельщиков

Автор: Дарья Сергеева

В субботу, 30 мая, на Московской набережной в Чебоксарах состоится благотворительный «СберПрайм Зеленый марафон». В связи с этим с 6.00 до окончания мероприятия здесь полностью запретят движение и стоянку не только автомобилей, но и любых средств индивидуальной мобильности (СИМ) — велосипедов, самокатов, электросамокатов, гироскутеров, моноколес, предупреждает администрация города.

Для участия в марафоне в столице Чувашии зарегистрировалось более 1,9 тыс. человек. Для любителей и спортсменов предусмотрены дистанции на 4,2 км и 10 км. Детские старты будут на 400 м.

Обязательным условием является наличие медицинской справки. Бегунов и болельщиков, кроме спортивных активностей, ждут развлекательные мероприятия: зарядка, показ модной спортивной одежды. Всего соревнования охватят 60 российских городов.

Опубликовано: 28 мая 2026 г.


