Чебоксарец — в числе призеров

Сборная России с триумфом выступила на Азиатской олимпиаде по физике (APhO), которая завершилась в южнокорейском городе Пусане. Завоевав четыре золотые и четыре серебряные медали, наша команда вошла в пятерку сильнейших сборных мира. Особую гордость вызывает успех выпускника чебоксарского лицея № 3 Романа Воробьева, ставшего серебряным призером соревнования. С этим достижением его поздравил Глава Чувашии Олег Николаев в своих соцсетях, отметив, что победа является результатом высокого уровня региональной системы образования и труда талантливых педагогов. Сегодня Роман продолжает обучение в Физтех-лицее имени П.Л. Капицы, достойно представляя Россию на международной арене.