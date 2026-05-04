С начала года в Чувашии проведено более 19 тыс. телемедицинских консультаций

С врачами на связи

Об этом в своих соцсетях рассказала министр здравоохранения Чувашии, председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Лариса Тарасова. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается устойчивая положительная динамика: количество консультаций между врачами выросло на 7,1%, а число дистанционных приемов пациентов — более чем в два раза. Это свидетельствует о том, что технология становится привычной практикой как для медиков, так и для жителей», — подчеркнула Лариса Тарасова.

Ярким примером эффективности служит случай из практики Козловской центральной районной больницы. Одна из телемедицинских консультаций помогла спасти жителя Козловки от ампутации конечности. Сегодня состояние пациента стабилизировано, он получает необходимую терапию.