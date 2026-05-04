ДТП на скользкой дороге

Вчера утром недалеко от деревни Кочино Мариинско-Посадского округа произошло столкновение автобуса марки «ПАЗ» и «Лада Гранты». По данным МВД по Чувашии, 63-летний водитель легкового автомобиля потерял управление на скользкой от дождя дороге, машину вынесло на встречную полосу движения, где она столкнулась с автобусом маршрута «Новочебоксарск — Мариинский Посад». Водителя «Гранты» зажало в салоне, для извлечения мужчины потребовалась помощь спасателей. К сожалению, позже он скончался в больнице. Одним из первых на месте происшествия оказался начальник Отдела МВД России «Мариинско-Посадский», который вместе с другими очевидцами помогал пассажирам покинуть автобус, отводя их в безопасное место. Как сообщает Минздрав Чувашии, 10 человек получили травмы различной степени тяжести: четверо из них сейчас находятся в стационаре. Остальные пострадавшие после осмотра врачей переведены на амбулаторное наблюдение. Проверку по факту ДТП взяла на контроль прокуратура Мариинско-Посадского района.