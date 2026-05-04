Республика укрепляет финансовую устойчивость

Ключевые индикаторы экономики в плюсе

На еженедельном совещании в Доме Правительства были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона и исполнения республиканского бюджета за январь — апрель 2026 года. Глава Чувашии Олег Николаев, открывая обсуждение, констатировал, что республика перешла в активную стадию реализации ключевых проектов адресной инвестиционной программы, сосредоточенных в сферах промышленности и строительства.

Руководитель региона акцентировал внимание на необходимости детального анализа текущих показателей и оперативной корректировки управленческих подходов в тех направлениях, где фиксируется замедление динамики, особенно в преддверии подведения итогов первого полугодия.

Как проинформировала министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Лариса Рафикова, первые четыре месяца 2026 года характеризуются умеренно позитивными тенденциями по ключевым параметрам: промышленному производству, сельскому хозяйству, торговой активности и уровню оплаты труда. Особого внимания заслуживает промышленный сектор, демонстрирующий один из наиболее высоких темпов роста в масштабах страны. По оценочным данным, индекс промышленного производства за отчетный период достиг 111%, а в обрабатывающих отраслях — 112%, что позволяет республике удерживать лидирующие позиции как в Приволжском федеральном округе, так и в общероссийском рейтинге.

Объем отгруженной продукции собственного производства, согласно предварительным расчетам, увеличился на 17% в годовом выражении и составил 256 млрд рублей. Наиболее существенный прирост зафиксирован в высокотехнологичных сегментах. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий показало рост в 1,8 раза, выпуск электрооборудования, мебели, а также услуги по ремонту и монтажу машин — в 1,6 раза.

По итогам прошлого года республика заняла четвертое место в ПФО и вошла в число пятнадцати ведущих аграрных регионов России. Индекс сельскохозяйственного производства за первый квартал 2026 года, по предварительным оценкам, составил 105,6%. За отчетный период хозяйства всех форм собственности произвели 43 тыс. тонн мяса, 167 тыс. тонн молока и 180 млн штук яиц, что свидетельствует о наращивании производственных мощностей и повышении эффективности отрасли.

Оборот розничной торговли, по предварительным данным, вырос на 3,6%, объем платных услуг населению — на 5,4%. Среднемесячная номинальная заработная плата достигла отметки 68,5 тыс. рублей. Положительная динамика оплаты труда зафиксирована во всех муниципальных образованиях, причем наиболее высокие темпы роста продемонстрировали Козловский, Шемуршинский и Урмарский округа.

Финансовая система Чувашии демонстрирует существенное укрепление доходной базы. Как доложила врио министра финансов республики Ольга Метелева, за январь — апрель 2026 года в бюджет поступило 53,6 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Собственные доходы региона увеличились в 1,8 раза, достигнув 39,6 млрд рублей, при этом налоговые поступления выросли практически вдвое — до 36 млрд рублей, где основной вклад обеспечили налог на прибыль организаций и НДФЛ. Расходная часть бюджета также продемонстрировала рост на 17,9%, составив 36,5 млрд рублей, причем приоритетным направлением расходования средств стала социальная сфера. На образование, здравоохранение и меры государственной поддержки было направлено 27,5 млрд рублей.

Государственный долг республики сохраняется на безопасном уровне. По состоянию на 1 мая 2026 года он составил 11,4 млрд рублей, из которых около 70% приходится на льготные бюджетные кредиты федерального центра и обязательства, связанные с обновлением парка общественного транспорта. Подводя итоги совещания, Олег Николаев подчеркнул, что устойчивый экономический рост должен служить инструментом для решения социальных задач, а каждый бюджетный рубль работать на повышение качества жизни жителей республики, создавая надежный фундамент для достижения стратегических целей национального развития.