ЛАРИСА ТАРАСОВА, министр здравоохранения Чувашии:

«Сегодня медицинский туризм по праву считается одним из ключевых направлений, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию регионов. Чувашская Республика обладает значительным потенциалом в этой сфере: на базе ведущих медицинских учреждений республики реализуются высокотехнологичные диагностические, лечебные и реабилитационные программы по таким востребованным профилям, как травматология, офтальмология, кардиология, неврология, стоматология и онкология. При этом стоимость медицинских услуг остается на доступном уровне.

Особое место занимает санаторно-курортный комплекс Чувашии. Он располагает современной инфраструктурой, располагается в экологически благоприятных зонах и отличается удобной транспортной доступностью. Это позволяет не только эффективно проводить реабилитацию и оздоровление, но и знакомить гостей республики с ее богатым культурно-историческим наследием».