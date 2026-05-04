Бюджет без абстракций: выплаты, ремонт школ, поддержка семей

Очередная 43 сессия Госсовета Чувашии началась с благодарности человеку, который много лет работает для республики. 21 мая перед рассмотрением основной повестки Председатель регионального парламента Леонид Черкесов поздравил с 60-летием депутата Государственного Совета, ректора Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова Андрея Александрова.

Андрею Александрову вручили Благодарственное письмо Председателя Госсовета за многолетний добросовестный труд на благо Чувашии и работу по совершенствованию регионального законодательства. После церемонии награждения депутаты приступили к рабочей повестке. Одной из центральных тем стало исполнение республиканского бюджета за 2025 год.

Обсуждение главного финансового документа всегда кажется разговором о больших суммах, процентах и таблицах. Но за этими цифрами стоят вполне конкретные вещи: выплаты семьям, лечение пациентов, ремонт школ и больниц, поддержка села, работа учреждений культуры и спорта. То есть то, с чем жители сталкиваются каждый день. «Годовой отчет об исполнении главного финансового документа — это показатель того, как, решая текущие задачи развития республики, мы формируем и планируем наши действия на перспективу», — заявил Леонид Черкесов.

С докладом перед депутатами выступила временно исполняющая обязанности министра финансов Чувашии Ольга Метелева. По ее данным, доходы республиканского бюджета по итогам 2025 года составили более 118 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом они выросли на 10,7%. При этом налоговые и неналоговые доходы увеличились почти на 22%. Для региона это важный показатель, поскольку речь идет о собственных поступлениях, от которых напрямую зависят возможности республики планировать развитие и выполнять социальные обязательства.

Расходы бюджета составили чуть выше 113 млрд рублей, что на 10,2% больше уровня предыдущего года. Средства распределялись по 24 государственным программам. Средний уровень их исполнения приблизился к 95%.

Основная нагрузка бюджета по-прежнему пришлась на социальную сферу — более 78 млрд рублей. За счет этих средств жителям предоставлялись выплаты и меры поддержки, обновлялась материально-техническая база медицинских, образовательных, социальных, культурных и спортивных учреждений.

Значительные средства также направлялись на агропромышленный сектор и комплексное развитие сельских территорий. Для Чувашии это особенно важно, поскольку жизнь в округах зависит не только от состояния хозяйств, но и от дорог, социальных объектов, рабочих мест и возможности молодых семей оставаться на своей земле.

Отдельным приоритетом уже несколько лет остается поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также выполнение связанных с этим мероприятий. В 2025 году на эти цели направили 10,7 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом объем средств вырос в 3,3 раза.

Леонид Черкесов отметил, что социальная направленность расходов сохранялась, несмотря на ограничения и санкционное давление, влияющее на экономику и финансы. По его словам, результат стал возможен благодаря совместной работе Главы Чувашии, Правительства республики и депутатского корпуса — в республике такую тактику принято называть форматом «расширенного правительства».

Свое заключение по проекту закона представила председатель Контрольно-счетной палаты Чувашии Светлана Аристова. До рассмотрения на сессии документ прошел обсуждение в профильном комитете Госсовета и на публичных слушаниях. По итогам рассмотрения депутаты утвердили исполнение республиканского бюджета за 2025 год.

Еще один важный финансовый вопрос касался медицины. Парламентарии утвердили исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии за 2025 год. Доходы фонда составили более 25 млрд рублей, или 100,1% от утвержденного законом объема. По сравнению с 2024 годом поступления увеличились на 12,2%. Расходы превысили 25 млрд рублей, что также примерно на 12% больше уровня предыдущего года.

Министр здравоохранения Чувашии Лариса Тарасова подчеркнула, что финансовое обеспечение позволило решать целый комплекс задач. Средства направлялись на лечение пациентов в круглосуточных и дневных стационарах, развитие поликлинического звена, стабильную работу медицинских организаций, приобретение и ремонт оборудования.

Отдельно субсидировались меры по преодолению кадрового дефицита. На софинансирование оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала направили 33,3 млн рублей. За счет этих средств произведены 247 выплат врачам и 468 выплат сотрудникам среднего медицинского звена. Еще 844,1 тыс. рублей направили на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации и профилактических осмотров.

Решение, которое непосредственно касается жителей небольших сел, депутаты приняли в части налогового регулирования. Организации федеральной почтовой связи в республике освободили от налога на имущество в отношении объектов, используемых для почтовых услуг, а также от налога на транспорт, задействованный в этой работе. Сегодня в республике работают 352 почтовых отделения, при этом 191 из них нуждается в ремонте.

Высвободившиеся средства должны быть направлены на модернизацию отделений и повышение доступности услуг. При этом льготы предоставят не безусловно. Почтовая служба должна сохранить количество отделений в сельских населенных пунктах, а освобожденные от налогов средства в полном объеме направить на их обновление — это очень важное уточнение.

На сессии также заслушали доклад уполномоченного по правам человека в Чувашии Сергея Самостюка о работе за 2025 год. За отчетный период омбудсмен рассмотрел 1251 обращение граждан. Более половины из них поступили от участников специальной военной операции и членов их семей. Значительная часть вопросов была связана с социальной сферой и здравоохранением.