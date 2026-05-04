Экономика республики выходит на новый уровень

Использовать ресурсы правильно

На расширенном заседании Высшего экономического совета под председательством Главы Чувашии Олега Николаева министр экономического развития Лариса Рафикова представила отчет по трем ключевым госпрограммам.

По словам руководителя Минэкономразвития, все цели, поставленные на 2025 год, выполнены. За шесть лет в республике на 18,7% выросло число малых и средних предприятий, а количество самозанятых увеличилось почти в 14 раз — до 100 тысяч человек. Олег Николаев отметил, что малое предпринимательство остается в приоритете властей. Республика, по его словам, одна из немногих, где самозанятые получают помощь наравне с крупными компаниями. Глава региона добавил, что дальше повышать эффективность планируется за счет быстрой коммуникации с бизнесом и тесного взаимодействия с банками и финансовыми организациями.

Благодаря особой экономической зоне «Новочебоксарск», территории опережающего развития «Канаш» и крупным проектам вложения в основной капитал превысили 102 млрд рублей. К 2030 году общий объем привлеченных средств через гарантии и микрозаймы должен составить более 21 млрд.

В 2025 году в бюджет поступило свыше 495 млн рублей от управления госсобственностью. Практически все недвижимое имущество и земельные участки вовлечены в хозяйственный оборот — это более 99%. Под масштабные инвестпроекты без торгов передали 83 участка общей площадью почти 138 гектаров. Продолжается работа по обеспечению землей многодетных семей и участников специальной военной операции. Более 12 тыс. человек уже получили участки или сертификаты. С 2023 года у многодетных появилась возможность выбрать единовременную выплату вместо земли.

Поток гостей в Чувашию в 2025 году вырос на 17% и достиг 1,5 млн человек. Около 380 тыс. туристов воспользовались услугами размещения, организовано полмиллиона поездок. Программа развития отрасли выполнена полностью. Еще весной на выставке MITT республика подписала соглашения о сотрудничестве с Крымом и другими регионами. За год в Чувашии прошло около 150 мероприятий, среди которых выделяется проект «Ярко в Чувашии».

На 2026 год перед отраслями поставлены новые задачи: цифровая трансформация, тиражирование успешных практик и укрепление позиций чувашского бренда за пределами региона. Олег Николаев добавил, что туризм — это одно из самых перспективных направлений для малого и среднего бизнеса, но успех возможен только при слаженной работе власти и предпринимателей. Ресурсы у республики есть, теперь важно перейти от планов к активным действиям.

В ходе совещания начальник управления по молодежной политике Илья Царевский доложил о реализации госпрограммы «Молодежь Чувашии». Олег Николаев предложил активнее задействовать советы работающей молодежи на предприятиях. Они могут стать центрами, откуда будут исходить полезные инициативы для муниципалитетов и всей республики.

Прошлый год стал успешным для патриотического воспитания. Поисковое движение Чувашии два года подряд занимает первое место в округе на слете «Никто не забыт». Сейчас в регионе работает 81 поисковый отряд, а «Юнармия» объединяет более 18 тыс. ребят. Впервые прошли республиканский форум «10 граней патриотизма» и полуфинал Всероссийского конкурса наставников. Развивается и волонтерство: в семи округах открыто 14 «Добро.Центров», на платформе ДОБРО.РФ зарегистрировано свыше 92 тыс. добровольцев. В пяти вузах внедрили методику «Обучение служением», которая соединяет учебу с общественной деятельностью.