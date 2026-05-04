ИИ помогает обрабатывать входящую корреспонденцию

По заказу Минцифры Чувашии ИТ-компания «АСофт21» внедрила интеллектуальную обработку входящих документов в системе электронного документооборота органов власти (СЭД) республики.

ИИ-помощник определяет тему документа, формирует краткое содержание, анализирует и подсказывает, в какое подразделение его лучше направить для подготовки ответа или проработки вопроса. Окончательное решение остается за человеком: специалист может применить предложенные данные или скорректировать их.

«ИИ не заменяет сотрудников, а помогает им быстрее справляться с рутинными задачами и уделять больше времени содержательной работе. Сейчас технологию тестируют в Администрации Главы Чувашии, Минфине и Минцифры региона. Планируется масштабирование на другие ведомства Чувашии», — прокомментировал министр Михаил Степанов.

Сервис умеет работать не только с текстовыми файлами, но и с изображениями, сканами и скриншотами. Если документ не подлежит интеллектуальной обработке — например, имеет ограниченный доступ — система это определяет автоматически.

Разработка сервиса велась в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Как отмечают в Минцифре региона, решение очень гибкое: сервис поддерживает работу с разными ИИ-моделями и позволяет настраивать промты. Это значит, что систему можно быстро адаптировать под новые требования без изменений в коде проекта.