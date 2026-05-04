Роботизация с дисконтом

Фонд развития промышленности Чувашской Республики расширил программу «Обновление» — в нее вошло направление для предприятий, которые планируют внедрить промышленных роботов. Получить заем на эти цели можно на сумму до 100 млн рублей.

Минимальный бюджет проекта — 6,25 млн рублей, при этом не менее 20% от стоимости оборудования предприятие вкладывает самостоятельно. Срок займа — до пяти лет.

«Базовая ставка по займу — 3% годовых. Если предприятие направит половину или больше заемных средств на покупку российских роботов, ставка снижается на один процентный пункт. Резиденты промышленных парков получают дополнительный дисконт — еще минус один процентный пункт. Таким образом, ставка может составить 1% годовых», — пояснил условия займа руководитель ФРП Чувашии Евгений Теллин.

«Работу по повышению эффективности местных компаний мы ведем в синергии партийного проекта «Выбирай свое», федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Задача одна — чтобы ресурсы работали внутри республики и давали результат конкретным предприятиям», — сказал министр промышленности и энергетики Чувашии Марат Якушев.