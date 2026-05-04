Села встречают строителей

В Атнарах Красночетайского округа построят систему водоснабжения. В Порецком благоустроят исторический центр.

Подрядчики были определены в ходе открытых конкурсов. В первом селе работы выполнит ООО «Региональное объединение специалистов Строй» (всего участвовало восемь предприятий). Цена контракта — около 137 млн рублей. Экономия при проведении аукциона составила 10%. Средства выделены из республиканского и местного бюджетов. С техзаданием компании необходимо справиться к июлю 2027 года.

Преображением исторического центра села Порецкое займется ООО «Строительная компания — Волга» за 68,2 млн рублей. До 20 октября этого года победитель аукциона (всего было три участника) должен выполнить демонтаж старых и строительство новых тротуаров, озеленение территории, установку наружного освещения и малых архитектурных форм, сообщает Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам.