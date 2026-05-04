О Программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Главная задача – сделать качественную и современную медпомощь максимально доступной

Программа ежегодно обновляется, расширяется, а объемы ее финансирования стабильно растут. Этот документ служит основным инструментом для внедрения в повсеместную практику новых достижений медицины. Он сформирован с учетом необходимости достижения показателей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Программой определен перечень видов, форм и условий оказания медицинской помощи, финансируемой за счет государственных средств. Расскажем о ключевых изменениях, которые вступили в силу с 1 января текущего года.

Одной из первостепенных тем обновленной Программы стало включение ряда современных методов лечения и диагностики с целью повышения эффективности медицинской помощи в наиболее социально значимых областях.

Расширены возможности ранней диагностики сердечно-сосудистых рисков

В Программу включено важное диагностическое исследование, направленное на раннее выявление рисков развития серьезных заболеваний, — тест на липопротеин (а). Это разновидность «плохого» холестерина, который считается одним из главных скрытых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов, инсультов и атеросклероза). Его уровень почти на 100% предопределен генетикой и не зависит от образа жизни.

Определение этого показателя позволит выявлять пациентов с повышенным сердечно-сосудистым риском даже при нормальном уровне «обычного» холестерина.

Этот показатель важно знать, потому что если он повышен, то человек находится в группе риска по развитию раннего атеросклероза и связанных с ним заболеваний: ишемической болезни сердца, геморрагического инсульта, инфаркта миокарда.

Важный приоритет — охрана репродуктивного здоровья населения

Развитие профилактической медицины и охрана репродуктивного здоровья населения остается важным приоритетом и в национальном проекте, и в обновленной Программе.

Современные методы поддержки репродуктивного здоровья, получающие значительное развитие благодаря инновационным подходам в сфере вспомогательных репродуктивных технологий, обеспечивают рождение детей, даря радость родительства бездетным семьям, что является весомым фактором демографического роста. Доступность таких технологий повышается, объемы финансирования в рамках Программы ежегодно растут, предусматривая расширение возможностей применения генетических технологий.

Знаковым этапом развития Программы стало включение предимплантационного генетического тестирования эмбрионов, в том числе на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки с целью повышения эффективности и безопасности процедуры экстракорпорального оплодотворения. Это актуально для родителей детей, у которых выявлены генетические или хромосомные заболевания, в том числе в ходе расширенного неонатального скрининга. Это позволит выявлять хромосомные аномалии до переноса эмбриона, повышая шансы на успешное зачатие, развитие беременности, и минимизировать риски развития наследственных патологий.

Безопасная оценка риска хромосомных аномалий у плода на ранних сроках беременности

Впервые в рамках Программы предусмотрено бесплатное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) — определение внеклеточной ДНК плода, циркулирующей уже в первом триместре беременности, по крови матери. Этот метод позволяет безопасно, без серьезного вмешательства в организм беременной женщины, оценить риск хромосомных аномалий у плода на ранних сроках беременности. Направление на НИПТ предусмотрено для беременных женщин, имеющих средний и высокий риск рождения ребенка с хромосомными аномалиями по результатам скрининга первого триместра.

Расширенный неонатальный скрининг позволит выявить опасные генетические заболевания

Одновременно расширяется программа обследования уже родившихся детей, ведь вопрос сохранения здоровья новорожденного находится в зоне особого внимания государства. Расширенный неонатальный скрининг, уже зарекомендовавший себя как эффективный механизм, включает еще два заболевания. Это позволит выявить опасные генетические заболевания на самой ранней стадии еще до появления симптомов, когда лечение наиболее эффективно, с целью повышения качества жизни детей с редкими заболеваниями. При выявлении патологий дети смогут получать необходимое лечение через благотворительный президентский фонд «Круг добра», который будет оперативно обеспечивать необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями, в большинстве случаев еще до начала клинических проявлений болезни.

Тенденция на расширение доступности высокотехнологичной медицинской помощи

Ежегодно доступность для пациентов бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи растет. Это стало возможным благодаря регулярному расширению финансирования. Обновленная Программа продолжает эту тенденцию.

Важно, что с 2026 года перечень методов высокотехнологичной медпомощи (ВМП) Программы по профилям «Сердечно-сосудистая хирургия», «Онкология», «Офтальмология» и «Эндокринология» расширен на 15 позиций.

Они будут применяться не только в федеральных центрах, но и в региональных многопрофильных медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию. Это упростит доступ к сложным и дорогостоящим методам лечения.

Важно понимать, что эти методы были доступны гражданам бесплатно и раньше, однако теперь сложнейшую медицинскую помощь можно будет получить ближе к дому, без необходимости ожидания квот и поездок в федеральные центры.

Если все же отдельные виды высокотехнологичной медпомощи недоступны на территории проживания, то в таких случаях медицинская организация, оформляющая направление на госпитализацию, обеспечивает направление пациента для получения ВМП в другой регион Российской Федерации.

Особое внимание — участникам специальной военной операции

В 2026 году расширен порядок оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий. Участники специальной военной операции (СВО) и их семьи — это особая категория пациентов, им уделяется приоритетное внимание. В дополнение к мерам, принятым в Программе в прошлом году (приоритетная первичная медико-санитарная помощь, расширенная диспансеризация и т.д.), с 2026 года включает возможность получения консультации медицинского психолога. А при необходимости — направления на оказание специализированной психиатрической и наркологической помощи. Воспользоваться ими могут как сами участники, так и их супруги, а также супруги пропавших без вести. Также участникам СВО предоставляется преимущественное право на пребывание в одно-, двухместных палатах (при наличии) при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Будьте здоровы и пользуйтесь своими правами на бесплатную и качественную медицинскую помощь!

Повышение доступности качественной медицинской помощи — это комплексная задача. И решается она не только в рамках ежегодного обновления и расширения Программы, но и благодаря масштабным национальным проектам и государственным программам. В конечном счете все нововведения направлены на решение главной задачи по сохранению и укреплению здоровья граждан за счет повышения доступности современной медицины для каждого человека на протяжении всей жизни.

Ульяна Пчелкина,

ТФОМС Чувашской Республики