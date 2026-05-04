Грегори РМ установил новый рекорд

История чувашского коневодства пополнилась новой триумфальной победой. Жеребец Грегори РМ, рожденный на Чувашском конном заводе, в очередной раз доказал, что по праву является одной из лучших лошадей в России. 10 мая на Раменском ипподроме в розыгрыше Приза имени маршала Г.К. Жукова был установлен новый всероссийский рекорд резвости 1.55,1 среди лошадей рысистых пород старшего возраста.

Заезд проходил на дистанции 1600 метров, где с первых секунд Грегори РМ в руках опытного мастера-наездника Вадима Кулыгина сразу задал бешеный темп, преодолев первую четверть за 28,0 секунды. Однако на выходе из поворота к лидеру вплотную подошел другой воспитанник Чувашского конного завода, Амаретто РМ Виктора Сергеева.

Всю противоположную прямую зрители наблюдали захватывающее зрелище: два сильнейших жеребца шли «голова к голове», не оставляя шансов остальным участникам. Третья четверть осталась за Амаретто РМ, но финишная прямая расставила все по своим местам. В бескомпромиссной борьбе Грегори РМ проявил свой чемпионский характер и вырвал победу, опередив соперника на 0,4 секунды.

Итоговое время победителя — 1.55,1. Этот результат стал новым официальным всероссийским рекордом для жеребцов старшего возраста рысистых пород. Для понимания масштаба достижения: преодолеть милю (1600 м) быстрее чем за 1 минуту и 56 секунд — это уровень элитных рысаков мирового класса.

Рекорды Грегори РМ начал устанавливать еще в 2021 году на аукционе «РМ», где он произвел абсолютный фурор. Специалисты оценили не только его безупречную родословную, но и идеальный экстерьер. Тогда жеребенок был продан за рекордные 3,55 миллиона рублей — эта сумма до сих пор остается непреодолимой планкой для аукциона рысистых лошадей, проводимого на Чувашском конном заводе. Владельцем самого дорогого жеребенка России стала семья Гусевых из Рязанской области.

Инвестиции оправдались сполна. В 2024 году Грегори РМ стал абсолютным триумфатором, собрав «корону» из трех дерби: Зимнего, Большого Всероссийского и Супер Дерби, за что и был официально признан «Лучшей лошадью года». Попав в надежные руки Вадима Кулыгина на Центральном Московском ипподроме, жеребец прошел путь от перспективного юниора до абсолютного рекордсмена.

Этот рекорд стал общей победой большой команды. И с такими великолепными результатами Чувашский конный завод подходит к своему 100-летию.

ЧКЗ выражает глубокую признательность коневладельцам, зоотехникам, ветеринарным врачам, тренерам и наездникам. Именно их профессионализм и ежедневный кропотливый труд позволили вырастить лошадь, которая сегодня олицетворяет мощь и потенциал российского рысистого коневодства. Ну а мы ждем от Грегори РМ новых побед и рекордов! Дальше — больше!

Екатерина Казакова