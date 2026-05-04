Можно готовиться к переезду

Кабинет министров Чувашской Республики утвердил программу переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанную до 2030 года.

Документ не только определяет долгосрочные планы ликвидации аварийного фонда, но и предлагает более гибкий и быстрый способ улучшения жилищных условий через получение денежного сертификата.

Программа предусматривает расселение 246 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Общая площадь расселяемого жилья составит 71,9 тыс. кв. м, где проживают 4,8 тыс. человек. Общий объем финансирования мероприятий определен в размере 6,4 млрд рублей, из которых 4,4 млрд рублей — средства республиканского бюджета, 1,5 млрд рублей — средства Фонда развития территорий, 500,9 млн рублей — средства местных бюджетов.

Реализация программы предусмотрена в 18 муниципалитетах республики в пять этапов. Наибольшие объемы расселения аварийного фонда приходятся на Чебоксары — 15,7 тыс. кв. м, Шумерлинский округ — 14 тыс. кв. м, Алатырский округ — 8,6 тыс. кв. м и Козловский округ — 8,4 тыс. кв. м.

Ключевым новшеством программы стала дополнительная мера поддержки — единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилья, право на которое удостоверяется именным жилищным сертификатом. Сертификат могут получить собственники или наниматели по социальному найму, у которых на момент признания дома аварийным нет в собственности или по соцнайму иного пригодного для жизни жилья. При этом в приоритете — дома, признанные аварийными раньше. Вместо предоставления конкретной квартиры в строящемся доме или ожидания выкупа гражданин самостоятельно подбирает жилье на рынке (новостройка, вторичный рынок с износом не более 40%, строительство индивидуального дома) и получает от государства сертификат.

Сумма выплаты рассчитывается исходя из площади расселяемого жилья (но не менее 18 кв. м) и стоимости квадратного метра, установленной для данного муниципалитета. Если новое жилье дешевле номинала сертификата, выплачивается фактическая стоимость. Если дороже — разницу гражданин доплачивает сам (можно использовать материнский капитал или ипотеку), разъясняет пресс-служба Правительства республики.

Программа будет реализована в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».