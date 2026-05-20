От приема столичных студентов — к стройке в Чуварлеях

«Хочу, чтобы и в глубинке у ребят были такие же шансы, как в столице», — заявила депутат Госдумы России

Алла Салаева организовала для студентов Финансового университета знакомство с республикой, а следом посетила Алатырский округ, где на месте школы 1886 года строится новая. Оба события объединяет внимание к развитию Чувашии и созданию равных возможностей для жителей столицы и отдаленных сел.

В Чувашию приехали 75 студентов Финансового университета при Правительстве РФ (Высшая школа управления). В течение трех дней будущие управленцы знакомились с республикой. По инициативе ректора Станислава Прокопьева университет сам выбирает регион для изучения его потенциала и организовывает поездку. Депутат предложила в этот раз студентам посетить Чувашию.

И вот уже в Чебоксарах, в Доме Правительства, гостей приветствует Глава Олег Николаев, а министры рассказывают о ключевых приоритетах экономики республики. Программа включала и посещение Завода силовых агрегатов, «Промтрактора», «Экры», «Релематики», а также вечерние прогулки по Красной площади и бульвару Купца Ефремова. По предложению Аллы Салаевой в маршруте добавили теплоходную прогулку по Волге. «Кто не видел нашу Волгу с воды — тот не видел Чувашии», — говорит она.

В последующие дни студенты побывали в Вурнарах, познакомились с производством ядринских сыров, посетили музей «Сеспель», этнокомплекс «Чуваш Керем» (где сами сделали обереги), а также предприятия «АККОНД» и «Букет Чувашии».

«Хочу, чтобы вы, поняв потенциал Чувашии и связав его с будущим нашей страны, оценили свои возможности. Россия их дает всем тем, кто учится, хочет развиваться и искать точки роста. И эти возможности созданы в нашей любимой республике», — обратилась Алла Салаева к студентам. Не исключено, что через несколько лет кто-то из этих ребят вернется в регион уже как специалист. «Рады, что Финансовый университет и его ректор стали искренними друзьями республики», — резюмирует депутат.

Вслед за насыщенной программой для гостей из Москвы Алла Салаева отправилась в Алатырский округ. Здесь, в селе Чуварлеи, она посетила площадку, где возводится новая школа.

Старое здание образовательного учреждения было построено в 1886 году. В нем обучается 282 ребенка, занятия ведутся в две смены, организован подвоз из пяти населенных пунктов. Условия давно не соответствовали современным требованиям. Директор Самат Тазетдинов вместе с коллективом и родителями обратился с просьбой о строительстве нового здания. Вопрос был решен в рамках народной программы «Единой России».

Школа строится полностью за счет республиканского бюджета по решению Главы Чувашии Олега Николаева. В решении также участвовали Председатель Правительства Сергей Артамонов и депутаты Госсовета. «За пять лет в республике возведено 12 новых школ, но эта — уникальна. Она стала символом того, что даже в отдаленном округе у ребят могут быть равные возможности с Чебоксарами», — считает Алла Салаева.

На данный момент строительная готовность объекта — 35%. Установлен каркас здания, началась отделка, прокладываются инженерные сети. Общая площадь школы — почти 10,5 тыс. кв. м. Четыре этажа, котельная, гараж, водонапорная башня, стадион, детская площадка, сад. Внутри предусмотрены просторные кабинеты, актовый зал с эстрадой, спортзал, зал хореографии, столовая на 152 места, лаборатории физики и химии, мастерские, тир, медиатека, конференц-зал. Школа рассчитана на обучение в одну смену.

Стройка еще идет. Но директор, родители и ученики уже обсуждают, каким будет наполнение школы, какие направления наиболее востребованы сегодня в Алатырском округе и во всей Чувашии, и что будет актуально через 10-20 лет.

«Это и есть проектирование будущего с чистого листа, с учетом реальности сегодняшнего дня, — комментирует Алла Салаева. — Инициативу мы поддерживаем».

Визит будущих управленцев из Москвы и строительство новой школы в чувашской глубинке показывают разные, но взаимосвязанные стороны развития региона. И в том, и в другом случае речь идет о вложениях в будущее и о стремлении предоставить людям равные стартовые возможности, независимо от места жительства.