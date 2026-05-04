Как в республике помогают фронту

«Невозможно оставаться в стороне»

В Алатыре ученики школы № 3, их родители и педагога объединились, чтобы поддержать участников специальной военной операции. Они сформировали и отправили бойцам внушительную партию гуманитарного груза. В посылки вошло все самое необходимое: от медикаментов и питьевой воды до вещей.

В Аликовском округе добровольцы старшего поколения за одну неделю собрали и отправили в Курск более 150 коробок с гуманитарной помощью. «Я сама пережила трудные времена, поэтому знаю, как важна поддержка. Когда видишь результат своих трудов, на душе становится светлее», — сказала активистка Антонина Дмитриева. Работа не останавливается: уже объявлен новый сбор, к которому приглашают присоединиться всех желающих.

В Чебоксарском округе движение приобрело масштабный характер. В поселке Новое Атлашево добровольцы элегантного возраста из местного Центра социального обслуживания населения наладили производство заготовок для маскировочных сетей. Активистки отбирают ткани и нарезают их на ленты, веря, что их труд поможет спасти жизни ребят на передовой.

А в селе Альгешево и деревне Малое Шахчурино женщины разных поколений собрались в сельском клубе. В выходные они готовили и расфасовывали домашние каши для бойцов, а затем в швейном цеху упаковывали партию матрасов для отправки на фронт.

Недавно добровольцы преклонного возраста из Центра соцобслуживания населения Чебоксарского округа совместно с отделением Союза женщин Чувашии и депутатом Госсовета Владимиром Викторовым отправили очередную партию гуманитарного груза. Для оперативной доставки продуктов, средств гигиены и необходимых вещей был выделен специальный автомобиль.

В Комплексном центре социального обслуживания населения Чебоксар активисты старшего поколения готовят к отправке новую партию помощи: окопные свечи, спички длительного горения, продукты, белье и средства гигиены. Также добровольцы ежедневно изготавливают средства маскировки. «Невозможно оставаться в стороне. Каждый день я прихожу сюда, чтобы плести нашлемники и накидки. Хочется внести свой вклад в общее дело», — поделилась активистка Ираида Шельдюкова.

В Янтиковском округе развернута целая сеть из 22 волонтерских пунктов для поддержки фронта и госпиталей. Местные жители шьют антидроновые плащи, костюмы «Леший», гетры и белье. Также они плетут маскировочные сети, делают нашлемники, заливают окопные свечи и производят специальные подушки-«косточки» для раненых. Налажено производство сухих заготовок для проекта «Домашняя кухня Чувашии».

«Несмотря на заботы по хозяйству, мы трудимся практически ежедневно, вкладывая душу в каждое изделие. Особенно приятно получать слова благодарности с фронта — это придает сил», — признались волонтеры местного Центра соцобслуживания населения.

В рамках акции «Сердце Победы» здесь же прошла встреча с матерями участников СВО. Вместе с активисткой Комитета семей воинов Отечества Чувашии Еленой Ганиной и социальным работником Наталией Федоровой женщины изготовили символические броши-обереги в форме сердец со специальными кармашками. Внутри каждого талисмана мамы оставили записки с теплыми пожеланиями и словами поддержки. В ближайшее время все обереги будут переданы бойцам на передовую.