Молодежь Чувашии примет участие в «Антифейк-чемпионате»

Научат проверять информацию

Семь представителей Чувашии — школьники, студенты, молодые специалисты — примут участие в «Антифейк-чемпионате». Всего поступило более 1200 заявок.

«Сегодня цифровая среда требует от молодежи не только технологических навыков, но и способности критически оценивать информацию, с которой они сталкиваются ежедневно. Высокий интерес к «Антифейк-чемпионату» показывает, насколько востребованы знания в области медиаграмотности, фактчекинга и информационной безопасности среди молодых людей по всей стране», — отметила руководитель отдела цифровых проектов Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дарья Микаелян.

Все зарегистрированные конкурсанты уже прошли онлайн-этап, включающий образовательную программу и тестирование, посвященные современным инструментам проверки информации, анализу медиаматериалов и выявлению ИИ-фейков. По итогам оценки результатов тестирования 150 лучших участников будут приглашены на очный финальный этап чемпионата, который пройдет 30 мая. В рамках финала конкурсантам предстоит решать практические кейсы. Также участники смогут обменяться опытом, получить экспертную оценку своих навыков, послушать лекции от специалистов отрасли.

Проект «Антифейк-чемпионат» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».