Новые технологии защищают природу

В Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский форум «Цифровой лес».

Делегация Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики работала на тематических круглых столах, посвященных возможностям искусственного интеллекта, применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также вопросам лесоустройства и переводу государственных услуг в электронный вид. Министр Эмир Бедертдинов провел рабочие встречи с руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного Управления Александром Гридневым и исполняющим обязанности министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Артемом Бафановым.

В качестве регионального координатора партийного проекта «Чистая страна» руководитель Минприроды Чувашии обсудил с коллегами вопросы контроля реализации природоохранных программ. Кроме того, на площадке форума шла речь о развитии инициатив партпроекта «Зеленая экономика», направленных на внедрение доступных технологий и ответственное природопользование.

По оценкам экспертов, технологическое оснащение системы мониторинга лесов в Чувашии находится на достаточно высоком уровне и продолжает развиваться. При формировании бюджета на 2026 год объем финансирования мероприятий по охране лесов от пожаров и обеспечению пожарной безопасности увеличен на 24% и составил около 59,5 млн рублей.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» в текущем году республике выделено 24,6 млн рублей. Средства направлены на приобретение трех малых лесопатрульных комплексов на базе автомобилей повышенной проходимости с полным комплектом пожарно-технического вооружения.

С 1 апреля в республике возобновила работу система видеомониторинга лесных пожаров (функционирует до 30 октября). На сегодняшний день в эксплуатации находятся 11 видеокамер, а также задействовано 14 БПЛА модели «Геоскан 801» для мониторинга пожарной опасности.

В 2026 году Минприроды Чувашии закупит дополнительно пять видеокамер с предустановленным программным обеспечением (средства также выделены по нацпроекту «Экологическое благополучие»). Новые камеры появятся в Шемуршинском, Мариинско-Посадском, Опытном, Ядринском и Ибресинском лесничествах. Таким образом, общее количество камер в системе мониторинга будет доведено до 17 единиц.