Успешно выступили в столице Татарстана

РЕГБОЛ. Сборная Чувашии выиграла Кубок России в Казани. В финале республиканская команда обыграла коллектив Пермского края со счетом 15:6.

ПАРАБАДМИНТОН. Представители региона завоевали 13 золотых, три серебряных и пять бронзовых медалей на Всероссийских соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Новосибирске, сообщили в Минспорта Чувашии.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА. Спортсмены республики показали отличный уровень подготовки на Всероссийских соревнованиях «Алтынчеч» в Казани. Дуэт Никиты Васильева и Полины Филипповой завоевал золотую награду в номинации «Смешанная пара». Кроме того, в группе юниоров 15-17 лет команды из Чувашии замкнули пьедестал почета в «танцевальной гимнастике» и «гимнастической платформе».