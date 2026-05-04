За медали в Чувашии сражались участники Паралимпиад и победители Кубка мира

Такой турнир пропустить нельзя

На прошлой неделе республика принимала соревнования по легкой атлетике для людей с ограниченными возможностями здоровья, а сейчас у представителей «королевы спорта» эстафету подхватили самбисты. На коврах спортшколы олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова в Чебоксарах состоялся чемпионат России по самбо среди слепых.

Главный старт отечественного сезона для параатлетов в национальном виде борьбы несколько лет подряд проходит в столице республики. Ведущие спортсмены не пропускают турнир в Чувашии даже после выступления на международных состязаниях. К соревнованиям тщательно готовилась и принимающая сторона — сотрудники спортшколы приложили максимум усилий, чтобы борцы могли сосредоточиться исключительно на схватках.

К СВЕДЕНИЮ В чемпионате России по самбо среди слепых приняли участие более 70 параатлетов из 15 регионов России. Медали были разыграны в 14 весовых категориях у мужчин и женщин.

Перед стартом основных поединков львиная доля участников активно разминалась, ведь мышцы всегда должны быть готовы к серьезным испытаниям. Впрочем, некоторые спортсмены уже понимали, что попадут на пьедестал почета. Причина в небольшом количестве выступающих в определенных весовых категориях.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, параатлеты демонстрировали разнообразный арсенал приемов. Схватки одновременно проходили на двух коврах. Примечательно, что судьям отводилась более ответственная роль. Если во время турниров здоровых самбистов они только оценивают приемы, то сейчас арбитры также выводили участников на ковры и ставили их в захваты. Многие схватки завершались досрочно, а фавориты шли по сетке чемпионата безошибочно.

Представителей Чувашии точно нельзя было считать главными претендентами на «золото», ведь Николай Катков, Павел Степанов и Евгений Павлов относительно недавно начали заниматься и только делают первые шаги в самбо. Выяснилось, что для парней приоритетный вид спорта — легкая атлетика. Николай, Павел и Евгений являются обладателями множества наград турниров уровня первенства и чемпионата страны. Интересный поворот в спортивной карьере ребята восприняли с энтузиазмом. Для первого старта троица проявила себя на твердую пятерку. В весе до 57 кг Николай Катков стал вторым, а Павел Степанов — третьим. В весовой категории свыше 100 кг Евгений Павлов замкнул пьедестал почета.

«Перед стартом забегов в легкой атлетике я сильно волнуюсь, дальше себя перебарываю. А здесь, перед выходом на ковер, я был спокоен, — признался Павел Степанов. — Сложно бороться с более мастеровитыми соперниками, но я приобрел хороший опыт». Кстати, сейчас все ребята намерены продолжать совмещать выступления на соревнованиях по легкой атлетике и самбо.

Если наши земляки находятся на старте своего пути, то Андрей Демидов из Ростовской области в полной мере реализовал себя — в весе до 68 кг он является лидером российской сборной. В апреле Андрей стал победителем первого в истории Кубка мира по самбо среди слепых, который проводился в Ереване, где национальная команда выступала с флагом и гимном. Также за плечами Демидова победа на чемпионате мира 2024 года. В Чебоксарах представителю Ростовской области никто не смог составить конкуренцию. В первой схватке Андрей одолел противника болевым приемом, а во второй — чистым броском. Как итог — ожидаемая победа. Андрей Демидов признался, что очень доволен золотой медалью и поблагодарил Чувашию за теплый прием.

В свою очередь, в весе до 72 кг у женщин спортивная долгожительница, 41-летняя Ольга Забродская из Ульяновской области, успешно штурмовала верхнюю ступень пьедестала почета, не оставив шансов соперницам. При этом финал она выиграла ценою небольшой травмы. «Мне очень нравится бороться в этом зале. Судейская бригада замечательно отработала. Я очень рада своему результату, — поделилась Ольга Забродская. — Добиваться успехов в мои годы в схватках с молодыми девчонками помогает дисциплина — у меня всегда порядок в режиме дня, питании, тренировочном процессе».

Кстати, чемпионка регулярно занимается со здоровыми самбистами, но с определенными ограничениями. По словам Забродской, на совместных тренировках обычные спортсмены выступают в качестве спарринг-партнеров, с которыми параатлеты выполняют определенные задачи.

Любопытно, что Ольга — многократный победитель и призер чемпионатов Европы и России, Кубков мира по дзюдо среди слепых, заслуженный мастер спорта. Титулованная спортсменка участвовала в Паралимпиаде в Токио, где заняла четвертое место. Для выступления в Японии ей пришлось пройти через множество испытаний. «Мы тогда боролись в условиях ковида, поэтому все было очень волнительно. Когда по телевизору смотришь соревнования, думаешь: «Как все замечательно. Спортсмены такие молодцы». На самом деле, это титанический труд. Я долго восстанавливалась после травм, чтобы выступить», — рассказала Ольга.