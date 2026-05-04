Спасли от тяжелых последствий

Затруднение при глотании и нарушение речи — с такими симптомами мужчина обратился в Республиканскую клиническую больницу. Обследование показало новообразование позвоночного столба.

«Операционная бригада провела микрохирургическое удаление, — рассказывает врач-нейрохирург РКБ Павел Кочергин. — При таких вмешательствах применяется ряд современных технологий, делающих процесс операции более безопасным и эффективным, одной из ключевых является микрохирургическая техника. Также был использован интраоперационный рентгенологический контроль, что минимизировало травматичность выполнения всех этапов. Пациент отметил улучшение состояния: глотание и речь восстановились».

Использование современных нейрохирургических методик является важной частью реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и позволяет не только повысить безопасность вмешательств, но и обеспечить пациентам более комфортное и быстрое восстановление с возможностью вернуться к привычному ритму жизни.