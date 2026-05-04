Печень не выдержала

Чебоксарец долгое время злоупотреблял алкоголем, и это не прошло даром. У мужчины началась сильная слабость, снизился аппетит, появились быстрая утомляемость и тяжесть в животе. С каждым днем становилось только хуже.

На помощь пришли специалисты Больницы скорой медицинской помощи, которые провели необходимое обследование и начали лечение. Состояние пациента удалось стабилизировать.

«Цирроз печени — это хроническое тяжелое заболевание, при котором нормальная ткань печени постепенно замещается рубцовой, — говорит заведующая гастроэнтерологическим отделением БСМП Людмила Багрова. — Алкоголь является одним из основных факторов, ускоряющих разрушение печени. Очень важно понимать: даже после постановки такого диагноза отказ от спиртного имеет огромное значение. Это не «поздняя мера», а необходимое условие для дальнейшего улучшения состояния пациента. При полном прекращении употребления алкоголя, соблюдении рекомендаций врача, правильном питании и регулярном наблюдении можно замедлить прогрессирование болезни, снизить риск осложнений и улучшить качество жизни».

Сегодня пациент продолжает лечение. Он благодарит медицинских работников за помощь и говорит, что намерен полностью отказаться от алкоголя.

Содействие увеличению ожидаемой продолжительности жизни — приоритетное направления национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».