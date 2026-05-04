В объективе — краснокнижный отшельник

В сообществе орнитологов Поволжья — сенсация. Зоолог Анастасия Коваль сфотографировала редкую птицу в окрестностях Алатыря, на территории заповедника «Присурский». На снимках запечатлен величественный силуэт на фоне пронзительно-синего неба. Ведущий научный сотрудник заповедника Олег Глушенков подтвердил: сомнений нет, это действительно черный аист.

Для региона событие уникальное. Вид занесен в Красную книгу Чувашии как находящийся под угрозой исчезновения. Более того, в 2010 году его официально считали полностью исчезнувшим из местных краев. В Красной книге России за 2021 год за ним закреплен статус редкого и уязвимого. За два десятилетия наблюдений ученые зафиксировали чуть больше десятка встреч с этим пернатым отшельником. Аналогичная картина наблюдается у соседей — в Татарстане, Мордовии, Ульяновской и Нижегородской областях, где птица находится под строжайшей охраной.

Новость вызвала бурную дискуссию среди любителей природы. В комментариях пользователи делятся собственными наблюдениями. Так, в Порецком округе, на территории рыбхоза «Киря», пару аистов замечают уже несколько лет подряд. Орнитологи предполагают, что они гнездятся в этой локации, хотя само жилище и птенцов пока обнаружить не удалось. Сложность в том, что вид крайне скрытен и выбирает для обитания самые глухие, глубинные участки леса. В прошлом году одиночную особь также видели в устье реки Цивиль. Ученые уверены: регулярные встречи дают веский повод для оптимизма. У черного аиста есть все шансы вновь стать полноправным обитателем чувашских лесов.