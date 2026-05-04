И потерпевшая, и подозреваемая: жертва мошенников стала их курьером

За две недели 23-летняя жительница столицы Чувашии побывала в шести регионах страны, собирая сбережения обманутых россиян.

В производстве следователя следственного подразделения Чебоксарского Управления МВД России находится уголовное дело по статье «Мошенничество», по которому потерпевшей проходит 23-летняя горожанка. В феврале этого года она продиктовала аферистам по телефону код из смс, а затем поверила, что на ее имя оформляются кредиты в разных банках. Выполняя указания звонивших, девушка набрала кредиты, заняла деньги у родственников и друзей и отправила на указанные злоумышленниками счета почти 1 млн 700 тыс. рублей. На этом мошенники не остановились и предложили жительнице Чебоксар поработать курьером: мол, так она сможет закрыть появившиеся долги.

Горожанка слетала на самолете в Уфу, Оренбург, Пермь, Санкт-Петербург, Тамбов, Москву. Через ее руки прошло не менее 13 млн рублей. По ориентировке сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике жительницу Чебоксар задержали в аэропорту «Шереметьево». Девушка собиралась лететь в Волгоград, где должна была забрать у очередной жертвы мошенников 37 млн рублей.

В настоящее время следователями возбуждаются уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), в которых главной подозреваемой является 23-летняя чебоксарка-курьер. Сейчас она находится под арестом. Причиненный потерпевшим ущерб ей придется возместить в полном объеме.