Поймали за руку с листовками

Сотрудники Управления МВД России по городу Чебоксары пресекли противоправную деятельность 32-летнего местного жителя, причастного к пропаганде наркотических средств.

Полицейские заметили мужчину вечером 21 мая на одной из центральных улиц — в этот момент он расклеивал рекламные листовки, содержащие ссылку на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Увидев людей в форме, правонарушитель попытался убежать и спрятаться во дворе, но был задержан.

Выяснилось, что в одном из мессенджеров горожанин откликнулся на объявление о работе промоутером. В свой первый и последний рабочий день на этой должности он успел расклеить 109 из 110 имевшихся у него листовок. Изучив информацию в телефоне задержанного, стражи правопорядка обнаружили переписку с вербовщиком, которому он отправлял фотографии и координаты мест расклейки объявлений. Вся распространенная криминальная рекламная продукция была найдена и изъята: сотрудникам полиции помогли работники ЖКХ.

В отношении промоутера онлайн-наркомаркета составлен протокол по статье 6.13 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей. Кроме того, правонарушитель привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на предмет употребления запрещенных веществ.