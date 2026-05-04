Правительство Чувашии перечислило выплаты пострадавшим при атаке БПЛА 5 мая

Деньги направлены на счета граждан, чьи заявки одобрила комиссия по чрезвычайной ситуации до 17 мая включительно.

Единовременную материальную помощь получили 295 человек — общая сумма составила 4,6 млн рублей. Еще шесть человек, у которых было полностью или частично утрачено имущество первой необходимости, получили в совокупности полмиллиона рублей. Выплаты носят адресный характер и рассчитаны на покрытие самых неотложных нужд.

В Минтруда Чувашии уточнили, что работа по приему и обработке заявлений продолжается, средства доводятся до граждан по мере оформления всех необходимых документов. Следующие транши планируются после очередных решений комиссии по ЧС, сообщает пресс-служба Правительства Чувашии.