Вернулись с наградами

В Саратовской области завершился спортивно-туристский окружной лагерь «Туриада-2026», проводимый при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Об успехах первого дня «СЧ» рассказывала. Во второй день сборная Чувашии взяла четыре медали. По итогам первенства ПФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в связках четвертого класса сложности Илья Иванов и Константин Семенов одержали победу среди юниоров, а у юниорок дуэт Анастасии Алексеевой и Ксении Сидоровой финишировал вторым. Кроме того, на соревнованиях международных делегаций Ника Федотова выиграла в паре с Евой Глуховой из Удмуртии, а Илья Иванов вместе с Александром Губановым из Самарской области завоевал «серебро», сообщили в региональном Минспорта. В заключительный день на пешеходных дистанциях четвертого класса сложности среди групп в зачете юниоров и юниорок команды республики замкнули пьедестал почета.