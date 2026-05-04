Жара поманила на Волгу

В дежурную часть Управления МВД России по городу Чебоксары поступила информация о двух школьниках 10 и 11 лет, купающихся в заливе. Сотрудники патрульно-постовой службы незамедлительно выехали на место и доставили «пловцов» в отдел полиции № 1, чуть позже сюда приехали и их родители. Стражи порядка разъяснили, что купание детей в водоемах без присмотра опасно. Составлены материалы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», взрослых привлекут к административной ответственности. Кстати, всю прошлую жаркую неделю спасатели муниципального управления по делам ГО и ЧС усиленно патрулировали Московскую набережную. В ходе рейдов было выявлено 36 случаев пребывания несовершеннолетних на водоемах без сопровождения взрослых. С нарушителями и их родителями проводились разъяснительные беседы.