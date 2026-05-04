В республике стартовало электронное голосование «Единой России»

Народ выбирает

Процедура впервые проходит полностью в цифровом формате по всей стране. До 31 мая включительно зарегистрированные через Госуслуги избиратели могут зайти на сайт pg.er.ru и отдать голос за претендента, который, по их мнению, достоин представлять партию на предстоящих выборах. Регистрация участников голосования открыта до 29 мая.

В республике за голоса почти 120 тыс. зарегистрированных избирателей будут бороться 285 кандидатов. Среди заявителей по всей стране 630 участников специальной военной операции. Для них предусмотрены особые условия. При подсчете результатов электронного голосования к их показателю автоматически добавляется 25%.

Организаторы делают ставку на прозрачность и защиту данных. Чтобы исключить любые риски, в партии применили технологию разделения ключей шифрования блокчейна. Четыре части ключа хранятся у разных доверенных лиц — от Героев России до руководителей крупных цифровых компаний. Такой подход, по мнению экспертов, делает систему устойчивой к внешнему вмешательству. За ходом голосования в круглосуточном режиме следят федеральный и региональные ситуационные центры. Представители «Ростелекома» и Фонда информационной демократии отметили, что электронное голосование за последние годы стало привычным и надежным инструментом в российской избирательной практике, а качество процедуры растет из года в год.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев напомнил, что за годы проведения предварительного голосования в системе зарегистрировались более 10 млн человек. Люди, по его словам, доверяют этому формату, он простой, удобный и дает возможность выбрать тех, кто уже доказал свою эффективность реальными делами. В Чувашии процесс курирует секретарь регионального отделения партии, премьер-министр республики Сергей Артамонов. Он подчеркнул, что процедура помогает определить кандидатов, пользующихся наибольшим доверием жителей, и назвал ее своего рода генеральной репетицией перед основными выборами. Каждый голос важен, а оценка жителей — ключевой критерий отбора.

«Единая Россия» остается единственной партией в стране, где участие в предварительном голосовании — обязательное условие для любого претендента на выдвижение. Эта практика действует с 2009 года и охватывает выборы всех уровней. Все предложения и инициативы, которые поступают от жителей в ходе процедуры, учитываются при формировании народной программы партии. Таким образом, предварительное голосование — это своего рода механизм обратной связи между властью и обществом. Как отметила Герой России Людмила Болилая, вместе с жителями партия формирует списки для голосования, а все инициативы людей находят отражение в программных документах.

Принять участие в голосовании может каждый зарегистрированный избиратель. Достаточно зайти на сайт pg.er.ru, авторизоваться через личный кабинет на Госуслугах, выбрать кандидатов в своем округе и подтвердить голос. Процедура занимает несколько минут, но ее значение трудно переоценить: именно так жители могут напрямую повлиять на то, кто будет представлять их интересы в парламенте.