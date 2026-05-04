АЛЛА САЛАЕВА,

депутат Государственной Думы Российской Федерации:

«Юбилейный агродобровольческий слет «Лучшие на селе» собрал молодежь со всей республики. Каждый муниципалитет по-особенному раскрыл свою историю, культуру, характер и душу своих людей. Год дружбы народов в Чувашии и Год единства народов России чувствовались здесь во всем. Каждый округ привез частичку своей души: через народные обряды, ремесла, творчество, национальную кухню, рассказы о людях, которыми гордится муниципалитет. И молодежь знакомилась друг с другом через историю своей малой родины, чувствуя сопричастность к своей республике. Спасибо всем муниципалитетам, командам, организаторам и участникам. Такие проекты объединяют. Получилось тепло и искренне».