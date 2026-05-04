Карта работ

В Красном Октябре восстановили дамбу, в Тувси строят Дом культуры

Развитие инфраструктуры — один из главных приоритетов республики. Сегодня в Чувашии реализуется целый ряд программ, направленных на обновление как городов, так и деревень. Все эти проекты повышают качество жизни, создают комфорт и уют.

В поселке Восход Алатырского округа в рамках программы инициативного бюджетирования «Ниме — Народный бюджет» завершен ремонт дорог по улицам Полевая и Школьная. В детском саду «Колокольчик» установлены новые пластиковые окна.

В Батыревском округе в этом году будет реализовано 74 проекта, предусмотренных программой инициативного бюджетирования: 14 из них уже находятся в активной стадии. Так, дорога между селом Батырево и деревней Малое Батырево получит современное освещение. Подрядчик ООО «Атaл» приступил к работе.

В селе Шыгырдан началась укладка асфальта по улице Ямашева. Также здесь отремонтирован пешеходный мост через реку Юхму. В селе Алманчиково активно обновляется парк отдыха: уже установлены беседки и забор.

Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров проинспектировал строительство пристроя к Вурнарской школе № 1 имени И.Н. Никифорова. Общая стоимость работ составляет 415,9 млн рублей, еще 40,2 млн рублей направлено на закупку оборудования. Дмитрий Захаров рекомендовал подрядчику ускориться и увеличить количество рабочих на объекте.

В селе Климово Ибресинского округа предприятие «Дормаш» занимается ремонтом территории местного клуба — здесь будет оборудована площадка для проведения концертов и масштабных праздников. По контракту объект нужно сдать до конца августа, но строители планируют уложиться к середине июня. Проект реализуется по инициативе местных жителей.

В Красночетайском округе завершается первый этап строительства автомобильной дороги «Сура — Акчикасы — Шоля — Мижеркасы», в рамках которого возводится мост через реку в деревне Шоля (подрядчик — ООО «Дорстар»). Работы предусмотрены республиканской адресной инвестиционной программой.

В Красноармейском округе дорожные строители трудятся сразу по нескольким адресам — в деревне Пикшики, на подъезде к деревне Ыхракасы и на трассе «Чебоксары — Сурское» — Шипырлавар». В селе Красноармейское ремонтируется улица Механизаторов.

В деревне Алмандаево Мариинско-Посадского округа завершены работы по улучшению системы водоснабжения: переложены водосточные трубы и снижена высота подъема воды. Это позволило в 2,5 раза ускорить подачу ресурса. Теперь у жителей будет больше воды для хозяйственных нужд, а также улучшится наполнение пруда — противопожарного объекта для шести соседних деревень. Как отмечает пресс-служба администрации муниципалитета, особое значение проведенные работы имеют для гидравлического насоса «таран», который действует с 1937 года. Агрегат качает воду без топлива и электричества, сейчас нагрузка на него заметно снизилась, что продлит срок службы уникальной установки.

В Порецком в рамках программы «Ниме — Народный бюджет» началось обустройство стелы со стороны Северного подъезда. Прежняя конструкция перенесена на выезд из села в сторону Напольного.

По улице Ленина в Шемурше продолжается капитальный ремонт дороги (программа «Развитие транспортной системы»). Подрядчик ООО «Универсал» планирует сдать объект до 1 сентября. По улице Октябрьской ремонт дороги, проведенный по программе инициативного бюджетирования, успешно завершен. На очереди — масштабный проект по ремонту моста между улицей Западной и поселком Комбинатский. Подрядчик — ООО «Казмостдорстрой».

В деревне Тувси Цивильского округа по инициативе жителей начался ремонт водопроводной сети (улицы Янгат и Анатриурам). Работы выполняет ООО «Строй-Сфера». Также здесь продолжается строительство Дома культуры на сто мест. Подрядчик ООО «Партнер» опережает график.

В деревне Вторые Тюрары появится волейбольная площадка. Важно, что проект реализуется по инициативе жителей в рамках программы «Ниме — Народный бюджет». В Михайловке также воплощается в жизнь идея сельчан — здесь начались работы по устройству современной спортивной площадки. Предусмотрены зона для волейбола, поле для мини-футбола, площадка для большого тенниса. Юные жители деревни также не останутся без внимания — для малышей обустроят игровую площадку.

В деревне Бреняши Шумерлинского округа, на участке от улицы Волкова до дома № 3 по улице Ленинской, ремонтируют дорогу. Проект реализуется за счет республиканских средств. Подрядчиком выступает ООО «ДПМК Шумерлинская».

В поселке Красный Октябрь восстановлена дамба по улице Школьной. Сооружение было серьезно повреждено в ходе весеннего паводка. Теперь проезд вновь стал безопасным.

На стадионе спортивной школы «Улап» в поселке Кугеси Чебоксарского округа кипит работа: хоккейная коробка будет защищена надежными 3D-сетками, а площадка для волейбола получит ограждение. Старые конструкции перекрасят, само здание оденут в стильные металлические панели.

Также в Кугесях строится футбольное поле площадью более 2 тыс. кв. м. Здесь оборудуют беговые дорожки, воркаут и трибуны. Работу подрядной организации проинспектировали глава округа Владимир Михайлов и депутат Госсовета Чувашии Владимир Викторов.

В деревне Избахтино Яльчикского округа в рамках государственной программы «Развитие культуры» начался капремонт клуба. Здание, построенное в 1970-е годы, давно нуждалось в обновлении: требуются замена кровли, окон и дверей, напольного покрытия, а также электрические и сантехнические работы. Контракт заключен с ООО «Магнат». Стоимость — 9190,7 тыс. рублей, средства выделены из республиканского и местного бюджетов.

В селе Чурачики стартовал второй этап благоустройства парка (в рамках первого — была приведена в порядок территория около пруда). В администрации муниципалитета напомнили, что обновление поддержали жители Цивильского округа в рамках Всероссийского онлайн-голосования национального проекта «Инфраструктура для жизни» в прошлом году.

Глава Ядринского округа Вячеслав Можаев проверил ход капремонта культурно-спортивного центра «Выла» в селе Николаевское. На обновление здания из республиканского и местного бюджетов выделено более 15 млн рублей. Следующая остановка была сделана в селе Советское, где в 2024 году по программе инициативного бюджетирования возвели спортивную площадку. Комиссия выявила дефекты беговой дорожки, подрядчик обязался устранить недочеты в ближайшее время.

Глава города Чебоксары Станислав Трофимов, уполномоченный по правам ребенка в Чувашии Алевтина Федорова, представители родительского комитета оценили ход строительства школы на 1400 мест и детского сада на 180 мест в микрорайоне «Новый город». На первом объекте практически завершены монолитные работы, продолжается возведение стен и перегородок. На месте будущего дошкольного учреждения возводится каркас здания. Участники выезда обсудили и благоустройство территории: планируется установка детских площадок, чтобы у малышей было не только уютное здание, но и комфортное пространство для игр и прогулок.

Станислав Трофимов также побывал на стройплощадке многофункционального центра в «Новом городе». «Это стратегически важный объект для жителей активно растущего микрорайона. Здесь, под одной крышей, будут расположены не только окна МФЦ, где можно будет получить весь спектр государственных и муниципальных услуг, но и современный межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Госавтоинспекции», — подчеркнул Станислав Трофимов.

Мэр сообщил в своих соцсетях, что сейчас на объекте есть отставание от графика. Все проблемные вопросы были детально разобраны. Подрядная организация планирует привлечь дополнительные ресурсы.

Также на прошлой неделе в столице Чувашии состоялось выездное совещание, посвященное началу масштабной реконструкции площади трех вокзалов. Работы запланированы на 2026–2027 годы. Задача — синхронизировать все процессы, чтобы обновленная территория стала комфортным и безопасным пространством.

Фото с официальных страниц администраций муниципальных округов Чувашской Республики в социальной сети ВКонтакте