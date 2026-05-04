Скорость, жестокость и долг перед ветеранами

На минувшей неделе в центре внимания прокуратуры Чувашии оказались трагедии на пешеходных переходах, где водители на большой скорости сбивали людей, а также семейное насилие над подростком и мошенничество через взломанные аккаунты. При этом ведомство не забывало и о главном — восстановлении справедливости для 94-летней труженицы тыла. О ключевых событиях в обзоре.

Смертельное происшествие на пешеходном переходе

Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Республики Марий Эл. Утром 31 января 2026 года на автодороге М-7 у деревни Яуши Чебоксарского округа мужчина на Ford Focus двигался со скоростью около 70 км/ч. Он поздно заметил, что впереди идущая Lada Granta остановилась перед пешеходным переходом. Вместо своевременного торможения он выехал на встречную полосу, частично задел Lada и сбил двух женщин на пешеходном переходе. Одна из пострадавших через несколько дней скончалась в больнице. Обвиняемый признал вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Нарушил правила

В Чебоксарах вынесен приговор 22-летнему жителю Новочебоксарска. Вечером 19 декабря 2025 года на Марпосадском шоссе он управлял Skoda Rapid со скоростью около 100 км/ч при разрешенных 60 и сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. Тот скончался на месте.

Экспертиза показала, что при соблюдении скоростного режима водитель мог предотвратить ДТП. Подсудимый вину признал.

Суд учел неоднократные нарушения им ПДД (превышение скорости), а также нарушение правил самим пешеходом. Назначено наказание 2 года колонии поселения с лишением прав на 2 года.

В пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда.

Обвинение в истязании пасынка

46-летний новочебоксарец предстанет перед судом по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). С декабря 2025 по февраль 2026 года в своей квартире он систематически избивал 15-летнего пасынка. В один из дней нанес несколько ударов ладонью и кулаками по голове и телу, а также ногами. В другой раз кинул в голову подростка железную кружку, затем снова бил кулаками и ногами. В феврале 2026 года схватил мальчика за волосы, за ухо и таскал по комнате. Уголовное дело направлено в Новочебоксарский городской суд.

Приговор за ДТП с беременными женщинами

49-летний местный житель признан виновным. Днем 16 февраля 2025 года на автодороге «Аниш» у села Новое Чурашево он на Jaecoo J8 двигался со скоростью около 90 км/ч. Выехав на обгон, он не учел встречную Skoda Rapid, которая была вынуждена сместиться к обочине. Пытаясь избежать столкновения, водитель Jaecoo также выехал на обочину, где произошло ДТП.

Две беременные пассажирки Skoda были госпитализированы. Одна из них через несколько дней скончалась, у другой травмы привели к прерыванию беременности. Подсудимый частично признал вину, но экспертиза показала, что даже прямое движение или остановка Skoda не исключили бы столкновения. Суд с учетом позиции прокуратуры назначил 4 года 6 месяцев колонии поселения с лишением прав на 2 года.

Выезд на встречку был под запретом

51-летний житель Чебоксар вечером 21 сентября 2025 года на автодороге «Чебоксары — Сурское» у деревни Чиршкасы на Haval M6, несмотря на запрещающий знак и разметку, выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Lada Vesta. Водитель и пассажир Lada получили тяжкий вред здоровью. Обвиняемый признал вину. Дело направлено в Чебоксарский районный суд.

Встреча с «выпускным» прокурорским классом

Сотрудники прокуратуры Чувашии посетили лицей № 2 г. Чебоксары. Они рассказали старшеклассникам о трудоустройстве, требованиях к кандидатам и порядке получения направления для обучения в ведомственных вузах Саратова, Казани и Москвы. Выпускники, обучающиеся по направлению, будут гарантированно трудоустроены в прокуратуру Чувашии. Психолог ведомства провел тестирование, а старший помощник прокурора Чебоксарского района Татьяна Борисова, выпускница Саратовской юридической академии, поделилась личным опытом. В завершение работники прокуратуры ответили на вопросы.

Мошенничество через взломанный аккаунт

В Моргаушском округе 58-летняя женщина получила сообщение от якобы знакомой с просьбой одолжить деньги на пару дней. Потерпевшая перевела 15 тыс. рублей на указанные реквизиты, деньги не вернули. Оказалось, что личная страница знакомой была взломана. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Установлено, что средства поступили на счет жительницы Челябинска, которая их обналичила. Прокуратура Моргаушского района направила в суд иск о взыскании с женщины-дроппера 15 тыс. рублей и процентов. Суд требования удовлетворил, решение будет направлено приставам.

Женщине присвоен статус ветерана войны

Благодаря вмешательству прокуратуры 94-летняя Милица Кирилловна Павлова из Ибресинского округа, работавшая в годы войны в колхозе несовершеннолетней, получила статус ветерана Великой Отечественной войны. Из за отсутствия архивных справок женщина не могла защитить свои права самостоятельно. Прокуратура обратилась в суд, представила необходимые доказательства. Суд требования удовлетворил.

Теперь пенсионерке вручат удостоверение ветерана и предоставят все положенные льготы и выплаты.

Прокуратура потребовала ремонта дороги

Проверка по публикации в интернете выявила, что дорога «Исаково — Ванюшкасы» не соответствует стандартам. Имеются ямы и выбоины длиной более 1,2 метра, шириной до 0,7 метра и глубиной до 10 см. Это создает угрозу ДТП. Прокуратура внесла представление в адрес подрядчика ООО «Дормашсервис» и проинформировала местную администрацию. Устранение нарушений на контроле.

Дмитрий Федоров