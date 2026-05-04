Выбрали правильную тактику лечения

Неоперабельный рак — не приговор, он может перейти в ремиссию. И это не волшебство.

История 66-летнего пациента началась еще в 2021 году, когда он обратился к врачам Республиканского клинического онкологического диспансера с жалобами на осиплость голоса. Позже появился тревожный симптом — кровохарканье. По результатам комплексного обследования специалисты диагностировали мелкоклеточный рак легкого 3 Б стадии. Опухоль была признана неоперабельной.

Сложный случай рассмотрели на междисциплинарном консилиуме с участием химиотерапевтов, радиотерапевтов и врачей-онкологов. Медики подобрали индивидуальную тактику лечения. На первом этапе провели паллиативную химиотерапию, а на втором — КТ-топометрию и высокоточную дистанционную лучевую терапию методом 3D-CRT на опухоль левого легкого и регионарные лимфатические узлы.

«Я считал, что лечение рака — это только операция. Но врачи доказали обратное», — сказал пациент, который сегодня живет полноценной жизнью и продолжает наблюдение у специалистов.

Как отметила главный врач онкодиспансера Светлана Орлова, этот случай — результат профессиональной командной работы специалистов, современных технологий и правильно выбранной тактики лечения. Даже при неоперабельных формах рака сегодня возможно добиться длительного контроля заболевания и сохранить пациенту качество жизни.

