Инфаркт на даче

«Со мной все хорошо, не переживай», — успокаивал 51-летний чебоксарец свою супругу, которая постоянно за него волновалась. Мужчина долгое время испытывал одышку и дискомфорт в левой половине груди при физической нагрузке, но значения этому не придавал и к врачу не обращался.

Солнечная майская погода побудила всю семью отправиться на дачу, где каждый вооружился лопатой и с энтузиазмом начал копать. Все работали дружно, пока отец семейства не застонал от резкого жжения и давления в груди, отдающего в челюсть.

Испуганные родные привезли мужчину на своей машине в приемное отделение Центральной городской больницы, где медики оперативно провели диагностические мероприятия. Взятый анамнез, данные ЭКГ и анализ крови на тропонин показали инфаркт миокарда. Это угрожающее жизни состояние, при котором прекращается приток крови к участку сердечной мышцы. В результате кислородного голодания часть миокарда отмирает, образуется некроз. Главная причина — закупорка коронарной артерии атеросклеротической бляшкой или тромбом.

В экстренном порядке пациента доставили в Региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы, где ему было проведено стентирование — это малотравматичная операция по восстановлению просвета кровеносных сосудов. В место сужения через небольшой прокол на бедре или руке вводится катетер с баллоном и специальным каркасом (стентом), который расширяет сосуд и поддерживает его стенки, нормализуя кровоток. Сегодня мужчина идет на поправку и проходит реабилитацию.

«Сердечной катастрофы можно было избежать, если бы пациент вовремя обратился к врачу. Призываю всех ежегодно проходить диспансеризацию и не откладывать визит в больницу при тревожащих симптомах. Упущенное время может стоить жизни!» — предупреждает заведующий кардиологическим отделением Центральной городской больницы Екатерина Трифонова.

