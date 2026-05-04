В Чувашии готовятся к детскому отдыху

Лето под присмотром

29 мая стартует летняя оздоровительная кампания. В этом сезоне более 80 тыс. детей проведут каникулы в организованных лагерях под наблюдением педагогов и с усиленными мерами безопасности.

Подготовку к сезону обсудили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова. В этом году в республике планируют открыть более 300 организованных мест отдыха детей. Сюда входят 17 загородных лагерей, 275 пришкольных площадок и 10 центров на базе социальных учреждений. Особый акцент сделан на поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. За счет бюджета отдохнуть смогут не менее полутора тысяч ребят.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что власти обязаны гарантировать родителям спокойствие за здоровье и безопасность детей. Он поручил профильным ведомствам усилить контроль за качеством проверок на местах, а руководителям лагерей завершить всю подготовку инфраструктуры в срок.

Что проверяют в первую очередь? Территории лагерей оснастили системами видеонаблюдения, «тревожными кнопками», автоматикой для тушения пожаров и качественным освещением. Каждое место отдыха обеспечено стабильной связью и первичными средствами пожаротушения. Перед началом смен специалисты еще раз протестируют систему экстренного оповещения МЧС, а персонал и дети пройдут инструктажи на случай нештатных ситуаций. Учитывая современные реалии, этой весной в загородных лагерях провели антитеррористические учения. Руководители, воспитатели и охрана отработали действия при угрозах, включая появление беспилотников и другие внешние риски.

Координацией подготовки занимается межведомственная комиссия по детскому отдыху, а муниципальные штабы уже завершают объезды объектов. В Правительстве отмечают, что работа строится с прицелом на модернизацию инфраструктуры в будущем, и безопасность ребенка остается главным приоритетом.

По итогам совещания Сергей Артамонов попросил глав муниципалитетов лично контролировать ход подготовки. Теперь руководителям округов предстоит регулярно выезжать в лагеря и школы, чтобы на месте координировать работу всех служб и вовремя устранять недочеты.