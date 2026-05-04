Экзамен 2.0: перезагрузка. Новые даты, правила пересдачи и предметы-лидеры

Для тысяч школьников прозвенел «Последний звонок», и впереди — самый ответственный и волнительный этап. В 2026 году итоговую аттестацию в Чебоксарах пройдут 2227 одиннадцатиклассников и 7249 девятиклассников. Для многих из них это не просто экзамены, а первый взрослый выбор, от которого зависит будущее.

Старт большой экзаменационной гонки будет дан 1 июня: в этот день учащиеся 11-х классов (ЕГЭ) сдают историю, литературу и химию. Уже 4 июня на повестке — русский язык, 8 июня — математика (и базовая, и профильная), а 11 июня — обществознание и физика. Биология, география и письменная часть иностранных языков — 15 июня. Устная часть предмета и информатика назначены на 18 и 19 июня. Для тех, кто по уважительной причине не смог прийти на экзамены, предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня.

Девятиклассники (ОГЭ) начнут свой путь с математики 2 июня. 5 июня в расписании — сразу несколько дисциплин: биология, география, информатика, физика и английский. На 6 июня выпадают информатика, английский и единый республиканский экзамен по чувашскому языку. Русский язык — 9 июня. Экзамены по выбору пройдут 16 и 19 июня, а резервные дни растянутся на конец июня и начало июля.

В этом году у старшеклассников появилось уникальное право на ошибку: если результат по одному из предметов не устроит, можно будет пересдать его 8 или 9 июля. В зачет пойдет только вторая попытка. Результаты, по словам министра образования Чувашии Дмитрия Захарова, появляются через 7–14 дней. Узнать их можно в школе, на «Госуслугах» или на специальных порталах.

Кстати, предметные предпочтения выпускников отлично отражают современные тренды. После обязательных дисциплин самой популярной остается профильная математика — ее выбрали почти 64% одиннадцатиклассников. В пятерке лидеров также обществознание, информатика и физика. Интерес к IT настолько высок, что информатику сдают почти 60% выпускников 9-х классов, поэтому экзамен будет проходить четыре дня (5, 6, 16 и 19 июня).

Сама организация экзаменов стала технологичнее: в столице Чувашии испытания пройдут на 12 площадках для ЕГЭ и 34 — для ОГЭ. Все они оснащены камерами, металлоискателями и современным оборудованием для печати и сканирования. Для ЕГЭ даже предусмотрены резервные каналы связи и генераторы на случай сбоев. Второй год подряд за ходом проведения экзаменов будут следить родители. Их задача — смотреть за соблюдением процедуры и фиксировать возможные нарушения.

Безопасность является абсолютным приоритетом. В день экзаменов на каждой площадке выйдут на дежурство охранники и медики, а порядок обеспечат полицейские. В школах разработаны четкие схемы эвакуации: если тревога прозвучит до начала, экзамен перенесут, если во время испытания — работы приостановят, а участников эвакуируют. После отбоя выпускники смогут вернуться и завершить начатое.

Экзамен — это испытание не только знаний, но и нервов. Но важно помнить: это лишь один из этапов большого пути. Главное — подойти к нему спокойно, собранно и с верой в свои силы.