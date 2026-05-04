Ядринская улица

Можно было бы начать: а знаете ли вы, что в Чебоксарах была УЛИЦА ЯДРИНСКАЯ? Настолько непривычно это имя звучит. Хотя каждый житель Чувашии знает про город Ядрин.

Так вот, на нашем Западном мысе была вторая по счету (после Энергетического переулка) улица от перекрестка улицы Константина Иванова и Московского проспекта, соединяющая эти две дороги. По сути, можно было бы тоже назвать переулком, но назвали улицей. Казалась длинной на фоне прочих.

Названа в честь города Ядрина — центра Ядринского района ЧАССР. Город старинный, русский, основан в низовье реки Cуры в 1590 году. По сути — брат Чебоксар, такая же крепость в сети укреплений Российского государства на восточных рубежах. Название города никак не связано с русским словом «ядро», происходит от чувашского личного имени Етeрне. Или же от чувашского же йeтeр — «скатывать». Герб с ядрами ничего не меняет. Судьбы городов сильно изменились после назначения Чебоксар центром, а затем и столицею Чувашской автономии. Сейчас в Ядрине проживает 8 тысяч человек против полумиллионных Чебоксар.

Так же, как и соседние, улица Ядринская появляется в списках избирательных участков в 1941 году.

Кроме улицы Ядринской в Чебоксарах в то время был еще и Ядринский тракт — дорога на запад от города. Как не путались? К примеру, адрес ипподрома, открытого в 1940-м на западной окраине города, был «за домами Волгостроя, Ядринский тракт». В 1969 году часть улицы Московской (бывшей Ленина) и часть Ядринского шоссе (бывшего тракта) объединили и переименовали в Московский проспект, а вот не вошедший в проспект участок Московской переименовали уже в Нижегородскую. Ядринское же шоссе есть и сейчас, оно протянулось от кольца «Роща» на запад до самой деревни Сюктерка.

Но вернемся к улице Ядринской. Начинаясь от улицы Константина Иванова, она под прямым углом двигалась к Московскому проспекту, пересекая при этом еще и улицу Герцена.

Слева по нечетной стороне были деревянные дома № 1/85 (по Константина Иванова), № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/82 (по Герцена), № 19/85, 21/20 (по Московскому проспекту).

Справа в самом начале улицы стоял приметный каменный 3-этажный дом — общежитие рабочих треста «Чувашстрой» (позднее — строительно-монтажный трест № 4) 1954 года постройки. Относился дом к улице Константина Иванова, № 87.

Далее по правую четную сторону тоже были деревянные дома, но меньшим числом, чем слева: № 6/4 (по Сундырскому переулку), 8, 10, 12, 14.

К чему это я так номера подробно перечисляю? Не знаю, вдруг найдется фотография какая или жил там кто-то.

К началу 1990-х не осталось практически ничего — на месте улицы выросли большие многоэтажки: Константина Иванова, № 85, Московский проспект, № 18, 20, 16 и 12.

С правой стороны в начале улицы в 1989 году построили брутальное здание городской телефонной станции (дом № 83). В 2010-м тут еще был лофт-проект «Плацдарм» — кто помнит, тот помнит. А сейчас здесь на первом этаже магазин «Пятерочка».

Здание общежития сохранилось, но утратило первоначальный облик: построен 4-й мансардный этаж, фасад облеплен плитками, сделано фойе — ни следа от былой строгости и цельности образа. Сейчас здесь Социальный фонд.

Имя улицы забылось, а от ее дороги остался только участок — от улицы Константина Иванова до дома № 85.

Алексей Киров