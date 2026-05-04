ВТБ предупредил о риске «эффекта гистерезиса» в экономике России

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью ТАСС предостерег о возможных последствиях длительного нахождения российской экономики ниже своего потенциала. Он отметил, что такая ситуация может привести к возникновению «эффекта гистерезиса», когда экономическая система «запоминает» низкие уровни активности и теряет способность восстанавливаться.

По словам Пьянова, «эффект гистерезиса» можно сравнить с аккумулятором, который не заряжается выше определенного уровня. «Если экономика долго остается ниже своего потенциала, производительные силы могут «разучиться» работать на более высоких показателях», — объяснил он.

Для предотвращения этого негативного сценария, по мнению Пьянова, необходимо ограничить срок жесткой денежно-кредитной политики и минимизировать время, когда экономика находится в состоянии ниже потенциала. Он добавил, что хотя экономика может находиться под давлением несколько месяцев для закрепления инфляционных ожиданий, превышение этого срока может привести к серьезным последствиям. «Если такая ситуация продлится год и более, риск возникновения эффекта гистерезиса существенно возрастает», — заключил он.

Опубликовано: 27 мая 2026 г.


Читайте также:

ВТБ в Чувашии предоставил проектное финансирование застройщикам на сумму более 10 млрд рублей
ВТБ в Чувашии в первом полугодии увеличил выдачи автокредитов в 4 раза
ВТБ в Чувашии выдал первый кредит в рамках региональной программы социальной ипотеки
В ВТБ рассказали, кто выиграет от снижения цен на нефть
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
ВТБ существенно снизил ставки по рыночной ипотеке
ВТБ прогнозирует рост доли инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов
ВТБ и НИУ ВШЭ: фондовый рынок сохраняет потенциал роста

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.