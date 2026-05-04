Велогонщики республики бьют рекорды

Чувашия в очередной раз стала ареной для проведения окружных стартов по маунтинбайку. На базе спортшколы олимпийского резерва № 7 имени В. Ярды состоялись чемпионат и первенство ПФО.

В нынешнем году состязания разделили на два блока, состоящие из пары гонок. В первой части лучшие спортсмены ПФО выявляли победителей и призеров в дисциплинах «гонка с выбыванием» и «короткий круг». «СЧ» рассказывала об успешном выступлении представителей республики, взявших тогда 30 наград.

Сборная Чувашии задала высокую планку результатов, которую нельзя было снижать. Команда ответственно подходила к завершающим видам программы. Сначала велогонщики региона приложили максимум усилий для завоевания медалей в олимпийском кросс-кантри, а заключительным аккордом явилась гонка в гору — одна из самых скоротечных дисциплин маунтинбайка.

К сведению В чемпионате и первенстве ПФО в Чувашии приняли участие 150 атлетов из нашей республики, Татарстана, Удмуртии и Самарской области.

Несмотря на динамичность последнего вида, участникам предстояло пройти нелегкое испытание. Велогонщики стартовали с интервалом в 30 секунд. На маршруте их ожидали подъемы с высоким градиентом, усложненными извилистыми поворотами и различными препятствиями, в том числе камнями, буграми, корнями деревьев. Кстати, все начинали путь с живописной Московской набережной.

Друг за другом спортсмены отправились на дистанцию. Неудивительно, что в зависимости от возрастной группы итоговое время отличалось. Не каждый смог показать максимум — сразу после окончания гонки некоторые спортсмены сетовали на проблемы с велосипедом: то рама сломалась, то педали прокручивались, то цепь слетала. При преодолении трасс техника испытывает серьезные нагрузки. Поэтому настройка двухколесного помощника имеет большое значение.

Участники постепенно завершали дистанцию. Во многих категориях судьбу наград решали считанные секунды. Как предписывает регламент состязаний, на финише дежурила медицинская бригада, но, к счастью, в этот день никому помощь не потребовалась.

Прошедшие старты стали триумфальными для Ивана Семенова, защищавшего честь республики в группе юношей 13-14 лет. Ваня оформил «золотой покер», победив во всех четырех дисциплинах. Секрет успеха Семенова заключается в самодисциплине, к которой он очень внимательно относится.

«Я тренируюсь каждый день, не даю себе больших поблажек, правильно питаюсь, — пояснил Иван. — Но строгих запретов в еде у меня нет — люблю газировку».

Кстати, родители у Ивана Семенова занимались гиревым спортом. Но он пошел по стопам старшей сестры Элины, которая является одной из главных надежд не только республиканского, но и отечественного маунтинбайка. «Меня сестра вдохновила на занятия велоспортом. Сейчас я на нее равняюсь. Я уже побеждал на первенстве России по своему возрасту — хочу дорасти до титула чемпиона страны», — заявил Иван Семенов.

В рамках чемпионата ПФО серьезная борьба развернулась у мужчин. Здесь спортсменам из Чувашии навязывали конкуренцию представители других регионов. Андрей Ревунов из Удмуртии был достаточно близок к победе, но в итоге показал второй результат. После финиша Андрей признался, что дистанция далась тяжело из-за недавней болезни, но результатом доволен.

Вообще Ревунов успевает совмещать спортивную карьеру с тренерской, но отдает предпочтение наставничеству. «Во время кросс-кантри в жару сначала я помогал своим воспитанникам на пункте питания и технической помощи, а потом сам стартовал и финишировал в итоге третьим», — поделился Андрей Ревунов.

Велогонщик из Удмуртии уступил только хозяину трассы Дмитрию Салихову. Это «золото» стоило огромных усилий. Дмитрий сообщил, что не успел полноценно восстановиться после победного кросс-кантри. «Гонка скоротечная, но на фоне усталости состояние мышц было неоптимальным. После резкого старта они быстро забились, и я не ощущал свежести», — поделился обладатель золотой награды.

Любопытно, что сам Дмитрий мог не стать велогонщиком. Изначально он пробовал себя в боевых видах спорта — самбо, бокс. Но все изменила одна история, когда юного Диму друг позвал в секцию велоспорта. Дмитрий Салихов продолжает заниматься, а товарищ бросил. Сейчас спортсмен из Чувашии готовится к ключевым стартам сезона, в том числе к первенству России и Спартакиаде сильнейших.

Кстати

За минувшие выходные велогонщики Чувашии в дисциплинах «кросс-кантри» и «гонка в гору» завоевали 35 медалей, из которых 14 золотых, 11 серебряных и десять бронзовых наград.