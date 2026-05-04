В Комсомольском округе прошла «Малышиада»

А в Ядрине состоялся фестиваль «Отдых на Суре»

В округах республики прошли соревнования по различным спортивным дисциплинам и мероприятия по популяризации здорового образа жизни.

В Алатырском филиале ЧувГУ имени И.Н. Ульянова определились победители и призеры турнира по шахматам. По результатам сражений Иван Аладьев стал чемпионом, Павел Семагин занял вторую строчку, а Сергей Тужин взял бронзовую медаль.

Кроме того, в Алатырской спортшколе № 2 завершились состязания по баскетболу, посвященные памяти легендарной землячки — летчицы, Героя Советского Союза Зои Ивановны Парфеновой. В группе юниоров 2009 года рождения и младше выиграла команда Канашского округа, следом расположились хозяева соревнований, а «Алатырь-2» замкнул пьедестал почета. У девушек 2011 года рождения и младше победил коллектив из Шумерли, а на второй и третьей позиции оказались Алатырь и Канаш соответственно.

В свою очередь, в детском саду № 2 «Рябинушка» Комсомольского округа состоялись соревнования среди мальчиков и девочек «Малышиада». Ребята соперничали в различных эстафетах. Каждый участник успел почувствовать себя настоящим спортсменом. Также в муниципалитете разыграли медали турнира по волейболу памяти земляка, члена юношеской сборной Чувашии Артема Филиппова. По результатам игр победил местный коллектив «Кубня — Южный куст». Серебряные награды завоевала «Скала» из Чебоксарского округа, а «бронзу» — «Дивар» из Казани.

На стадионе спортшколы «Хастар» Красночетайского округа прошел весенний легкоатлетический кросс. Перед стартом состязаний в торжественной обстановке школьникам, успешно выполнившим нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», вручили заслуженные знаки отличия. По традиции первыми вышли на дорожку дети, далее в борьбу вступили бегуны постарше, сражаясь в своих возрастных категориях.

В Мариинском Посаде определили обладателей наград муниципального этапа Всероссийских соревнований «Земля спорта». По итогам соперничества в семейной эстафете самое быстрое время показали Артемьевы, вторыми финишировали Илларионовы, а третьими — Григорьевы. Также в рамках мероприятия состоялись товарищеские матчи по футболу и сдача нормативов ГТО.

На территории Александровского территориального отдела Моргаушского округа состоялся волейбольный турнир среди ветеранов старше 60 лет памяти профессора Н.В. Никольского. Команда хозяев оказалась вне конкуренции, второе место досталось коллективу «Медик», а «бронза» — у клуба «Ударник».

В спортшколе «Асамат» Цивильского округа завершился зональный этап республиканского фестиваля «Президентские спортивные игры». В программу соревнований входил баскетбол 3 на 3 (отдельно для юношей и девушек), волейбол (смешанные команды), настольный теннис (девушки), мини-футбол (юноши) и легкоатлетическая эстафета. В группе «А» победителем стал коллектив Цивильской школы № 1 имени М.В. Силантьева, который представит муниципалитет на финальном этапе фестиваля.

На базе гимназии № 8 в Шумерлинском округе состоялся спортивный праздник «Вызов Первых». Школьники муниципалитета приняли участие в выполнении нормативов ГТО. В результате в средней возрастной группе «золото» завоевала команда школы № 1, на вторую ступень пьедестала почета поднялся коллектив школы № 2, а замкнула тройку сильнейших Егоркинская школа. У старших ребят первенствовала школа № 2, далее расположилась школа № 3, а третью строчку разделили гимназия № 8 и школа № 1.

В Ядрине, в парке «Старый город», провели фестиваль скандинавской ходьбы «Отдых на Суре». После энергичной разминки представители разных поколений покорили пятикилометровую дистанцию по живописной дамбе. Самая юная участница, пятилетняя Кира Иванова, находилась в одном строю с 84-летними Зоей Смирновой и Верой Петяниной. Эта троица получила заслуженные дипломы. Кроме того, в селе Советское завершились республиканские соревнования на призы чемпионки мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Алины Ивановой. Награды были разыграны в четырех возрастных группах.