Параатлеты Чувашии завоевали 75 медалей, а «БоМиК» продолжает победную серию

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Сборная республики показала хороший уровень подготовки на первенствах России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и среди слепых, а также Всероссийских соревнованиях у лиц с ПОДА, прошедших на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. В копилке хозяев соревнований — 75 наград различного достоинства. Спортсмены, слепые и слабовидящие, взяли 58 медалей, из которых 21 «золото», а у параатлетов с ПОДА 17 наград (шесть золотых), сообщили в Минспорта Чувашии.

СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА. Воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 8 имени Е. Николаевой Екатерина Трофимова стала бронзовым призером захода на дистанцию 3 км среди девушек до 16 лет. Кроме того, в общекомандном зачете сборная Чувашии заняла второе место.

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (MMA). Представители Чувашии завоевали три награды чемпионата России в Сочи. Фарход Рахмоналиев занял вторую позицию в весе до 52,2 кг, а Вера Лоткова и Ева Митрякова замкнули пьедестал почета в весовых категориях до 56,7 кг и 61,2 кг соответственно. Глава Чувашии Олег Николаев поздравил спортсменов и наставников с заслуженным успехом.

ФУТБОЛ. В четвертом туре чемпионата ПФО «БоМиК» из Цивильска на выезде со счетом 3:0 обыграл «СШОР Сокол» из Саратова — отличились Павел Коркин, Ислам Евлоев (с пенальти), а также произошел автогол соперника. Победная серия подопечных Сергея Мухотина достигла трех встреч. На данный момент клуб из Чувашии располагается на четвертом месте в турнирной таблице. В свою очередь, также завершился второй тур чемпионата Чувашии. Действующий победитель «Рубин-Ядринмолоко» уступил «СШ-Авто-Профи» из Шумерли 1:2. «Шумерля-ШЗСА» одолела «Чебоксары» 2:0. «Вектор» выиграл у «СШ по футболу — 2008» 2:1. «Локомотив» из Канаша сыграл результативную ничью 3:3 с «СШ по футболу — 2009». Турнирную таблицу достаточно неожиданно возглавил «СШ-Авто-Профи» с шестью очками.