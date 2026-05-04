«Рашен гейт» не случился: как дипломаты держат удар

Весна 2023 года. ВСУ готовятся к летнему контрнаступлению. Министр обороны Германии Беккер объявляет жителям страны, что они находятся на немецком фронте русско-украинской войны, и за спиной у федерального канцлера Альберта Кенинга начинает подготовку немецких солдат для нападения на Россию, если контрнаступление ВСУ провалится. Это план секретной встречи с представителями США в Рамштайне (штаб-квартире американских ВВС в Европе). Беккеру необходимо создать альтернативную армию Германии или хотя бы частную военную компанию. В этот момент в кафе в центре Берлина происходит взрыв. Погибает Михаил Савченко, полковник ВСУ, который как раз отвечал за поставку вооружения на Украину из Европы. В организации этого убийства Минобороны ФРГ тут же пытается обвинить российские спецслужбы.

Режиссер — Всеволод Аравин,

серий — 8,

места съемок — Выборг, парк «Москино»

Такова завязка нового политического сериала «Берлин’23», который сейчас идет в онлайн-кинотеатре «Окко». Это продолжение истории, начавшейся еще в 2021 году в Варшаве. Главные герои все те же: дипломат, кризис-менеджер российского МИДа Вячеслав Васильев (Дмитрий Миллер) и сотрудник Службы внешней разведки Сергей Ненашев (Дмитрий Куличков). Правда, в этот раз на сцену выходит еще и офицер ФСБ Литовкин в исполнении Сергея Гузеева. Только летит он не в Берлин, а в Вашингтон. Его задание — склонить старшего сенатора от республиканской партии Маккинзи к отказу в военной помощи Украине. От голоса сенатора в момент принятия решения многое зависит. Как и в «Варшаве’21», политический контекст похож на реальный, но события и персонажи вымышлены.

Автор идеи этого политического триллера — 47-летний Виктор Согомонян, в прошлом пресс-секретарь и глава канцелярии президента Армении Роберта Кочаряна, преподаватель МГИМО, автор книг, а теперь еще и кинопродюсер.

Уже известно, что идут съемки сериала «Стамбул’25» о мирных переговорах по Украине, которые в мае 2025 года проходили в Турции. Возможно, и третья история будет начинаться как первые две: место российского посла занимает временный поверенный Вячеслав Васильев, задача которого не просто обеспечить работу нашей дипмиссии, но и доказать всему миру, что в происходящих событиях нет «русского следа».

Кстати, изначально весь цикл создатели хотели назвать именно «Рашен гейт», но отказались, чтобы показать непричастность России к тому, что происходит внутри европейских государств. Название бы тогда вступало в противоречие с содержанием.

Профессионализм, основанный на порядочности

Вообще надо отдать должное сценаристам и продюсерам, что они не делают из Васильева этакого Бонда от дипломатии, показывая: он не один в поле воин, и вокруг него немало таких же профессионалов, стремящихся докопаться до истины. Пожалуй, самая яркая женская роль в этом сериале у Веры Шпак, которая играет Эмму Штайн, немецкую журналистку, вынужденную стать блогером, потому что она пытается провести собственное — независимое от редакционной политики — расследование причин взрыва в кафе. Ее не заподозрить в симпатии к русским, она довольно дерзко разговаривает с Васильевым, но при этом пытается остаться над схваткой. Эмма здесь символ той настоящей, непредвзятой, смелой и честной журналистики, о которой, видимо, мы скоро будем с ностальгией читать в учебниках: когда репортеру можно заказать расследование, но никак не его результат.

На тех же позициях стоит старший евроследователь Интерпола Жаклин Равель (Ольга Ломоносова). Отягчающее обстоятельство: она влюблена в Россию и в Васильева, но при этом готова беспристрастно разбираться в деталях преступления. Поняв, что предварительные выводы ее расследования не укладываются в заранее сфабрикованную картину, что в большой политике трудно найти виновных, Жаклин принимает решение уволиться.

Или вот министр внутренних дел ФРГ Фогель (Сергей Тезов) — он мог бы тоже принять за основу, что ниточка тянется к русским, но и он не торопится с выводами, хотя и Беккер (Игорь Хрипунов), и журналисты фактически давят на него. В основе профессионализма Фогеля, министра старой формации, — та же порядочность, желание сначала разобраться, а уже потом делать громкие заявления.

Если про характер Васильева зрители все поняли еще в варшавской части, то здесь фигурой, за которой интересно наблюдать, становится канцлер ФРГ в исполнении Дмитрия Ульянова. Огромный плюс, что он показан без всякой карикатурности. Осторожный, сомневающийся человек, не стремящийся втягивать свою страну в новую мировую войну. «Еще на прошлой неделе в Германии было два противника войны с русскими: я и общественное мнение. Теперь остался я один», — грустно констатирует он, увидев свежие итоги опроса населения после взрыва в кафе. Кенинг интуитивно не доверяет Беккеру, хотя уличить своего министра в секретных, непротокольных связях с американцами не может. Понимает, что начинается закат его карьеры. И если не перейти на жесткие антироссийские позиции, потери кресла не избежать. Но дело даже не в отставке — что сделает со страной тот, кто придет после него?

Еще один важный момент, говорящий о качестве сериала, — актеры, играющие иностранцев, говорят на немецком и английском. Дмитрий Ульянов, рассказывая журналистам о работе над ролью, объяснял: если вдруг сериал посмотрят немцы, ему не будет стыдно за образ федерального канцлера, который он воплотил на экране.

Впрочем, у «Берлина’23» и «Варшавы’21» немало сюжетных повторов. Обе истории начинаются с убийства. Следствие ведут прекрасные молодые женщины, у которых случается роман с Васильевым. Дочь Вика снова попадает в беду, заставляя отца нервничать и отключаться от дел.

История еще не дописана

В международном праве именно сторона обвинения должна предоставить доказательства причастности подозреваемого к преступлению, и Жаклин Равель напоминает об этом коллегам на заседании межведомственной комиссии. Но здесь России приходится доказывать, что никакого отношения к убийству Савченко она не имеет. По мере развития действия многое начинает указывать на то, что полковник ВСУ был выбран жертвой, чтобы заведомо назначить нашу страну виновной. И для Васильева ситуация куда сложнее предвыборного конфликта в Польше.

— Позвоните на телеканалы ZDF, ARD. Скажите, что я хочу сделать заявление, — говорит временный поверенный первому секретарю посольства (Виктория Соловьева).

— А если не будут брать трубку? — уточняет она.

— А если не будут брать, отключим газ!

Но к середине сериала события начинают разворачиваться так, что Васильев уже перестает шутить. Причем события не в Берлине — в России. В карельских лесах пропадает дочь дипломата Вика, поехавшая туда с друзьями в лагерь. Понимая, что в таком состоянии глава дипмиссии может не столько помочь делу, сколько нарубить дров, министр иностранных дел (в этой роли по-прежнему Юрий Беляев) отзывает его в Москву. Васильев категорически отказывается. Как еще показать самоотверженность главного героя, для которого репутация родной страны важнее жизни единственной дочери? Видимо, эпизоды с Викой, сильно выбивающиеся из общего контекста, нужны только для этого.

Наверное, у зрителей самовольная девочка-подросток ничего, кроме раздражения, не вызывает, но тем не менее наше внимание с Берлина и Вашингтона постоянно переключают на нее. Вике, собственно, нет никакого дела, что отец в чужой стране как атлант пытается удержать на своих плечах хрупкий мир. А счет уже пошел на дни: Беккер собирает конференцию с участием всех политических сил, чтобы увеличить масштабы поддержки Украины. Он уверен, что «Германия — единственная страна в Европе, кто сейчас может перешагнуть через барьер страха и указать «медведю» его место». Промышленность Германии давно встала на военные рельсы, в стране уже не скрывают, что идет подготовка к большой войне, говорят наши соотечественницы, бывшие жительницы Новочебоксарска, еще в начале 2000-х вышедшие замуж за немцев.

Когда на экране появляется Ненашев, политический триллер сразу превращается в шпионский боевик и, к сожалению, не лучшего качества. Вот, наверное, кого создатели хотели сделать супергероем. Ненашев легко уходит от своего коллеги из военной разведки ФРГ, уже приставившего пистолет к его голове, определяет место секретной базы, где готовят спецназ для потенциального вторжения в Россию, играючи — по телефонной инструкции от Литовкина проникает в кабинет министра обороны и меньше, чем за минуту вскрывает сейф с секретными документами. А Литовкин каждый день что ли ходил на службу в Минобороны ФРГ? Рисковать жизнью — работа Ненашева, но как-то чересчур легко у него все получается. Да и вряд ли агент такого уровня будет подставлять себя, проникая в самое логово политического врага.

Во многих интервью Виктор Согомонян рассказывал, что давно вынашивал идею снять кино о героях невидимого фронта: дипломатах и разведчиках, чьи имена, возможно, никогда не станут известны жителям страны, но без которых России как единого государства уже могло бы не быть. Сделать сериал не про советскую эпоху, где почти все уже осмыслено, а про наше время, когда история еще только пишется. Конечно, в плане показа событий сотрудники СВР или МИДа могут разнести сценарий в пух и прах. Но по крайней мере это попытка — а их в кинематографе пока так мало — поговорить со зрителем о том, что происходит в мире сейчас.

Фото kino-teatr.ru, okkotv.ru, irecommend.ru