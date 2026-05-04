Прямой разговор с вице-премьером

Владимир Степанов рассказал о летнем отдыхе детей, капремонте школ, строительстве поликлиник, поддержке семей, участников СВО и доступной диспансеризации

Заместитель Председателя Кабинета министров Чувашии держит на контроле решение важных социальных вопросов. Чаяния жителей республики он знает не понаслышке, это доказал и открытый диалог, прошедший на днях в сообществе «Чувашская Республика» в социальной сети ВКонтакте.

Безопасные каникулы

Диалог начался с обсуждения предстоящей летней оздоровительной кампании. Владимир Степанов сразу дал понять, что эта тема является крайне важной и находится на контроле Правительства. Вопрос не только в размещении и досуге детей, необходимо обеспечить безопасность и качественное горячее питание.

«В этом году в организации детского летнего отдыха примут участие 312 лагерей, из них 285 — пришкольные, 17 — загородные и 10 — при центрах социального обслуживания, — отметил Владимир Степанов. — Ежегодно мы увеличиваем охват детей, и в 2026 году каникулы в лагерях смогут провести более 80 тысяч школьников, что на три тысячи превышает показатели прошлого года».

Разговор шел и про обновление корпусов, большинство из которых построены в прошлом столетии. Вице-премьер привел статистику — с 2023 года в лагерях «Бригантина», «Березка», «Звездный» и «Лесная сказка» было введено в эксплуатацию девять быстровозводимых корпусов. Это позволило существенно увеличить пропускную способность и комфорт. В 2026 году строительство продолжается: в лагере «Волна» возводятся еще два современных корпуса. Подрядчикам поставлена задача завершить работы в кратчайшие сроки.

Жительница Чувашии Елена Смирнова направила письменный вопрос, касающийся ремонта пищеблока лагеря «Звездочка», из-за чего приостановлены первые смены. Владимир Степанов отметил, что безопасность наших детей зависит в том числе от качества и организации питания. На сегодняшний день на объекте выполнено уже более 60% всех работ, закуплено современное оборудование. Лагерь будет функционировать после завершения капитального ремонта и получения санэпидзаключения. Запустить смену планируется в июле. «Главное — сделать все качественно, без этого невозможен безопасный детский отдых», — акцентировал Владимир Геннадьевич.

Капремонт и строительство

Продолжается модернизация 38 школ республики. По словам вице-премьера, это беспрецедентное количество, по масштабу сопоставимое только с 2021 годом. Объемы работ на каждом объекте разные, как и сроки их завершения. Ремонт в 15 школах планируется закончить к 1 сентября, в 21 — к ноябрю. Две школы вошли в программу с двухлетним циклом реализации до 2027 года.

«Мы не только ремонтируем, но и оснащаем современным оборудованием школьные лаборатории, учебные кабинеты математики, физики, химии, закупаем учебники, интерактивные и аудиторные доски, 3D-принтеры. Работа ведется комплексная», — сказал Владимир Степанов и напомнил о рекомендациях Минобразования Чувашии по оформлению. Согласно новым стандартам, школы откажутся от однотипных интерьеров. В обновленных зданиях создадут тематические зоны и экспозиции, посвященные выдающимся личностям, культуре чувашского народа, появятся высказывания на чувашском языке и традиционные орнаменты.

Подписчица сообщества «Чувашская Республика» Диана Клупанова высказала пожелание о строительстве школы в «Новом городе». Владимир Геннадьевич ответил, что на сегодняшний день в республике идет строительство четырех школ. В этом году будут введены в строй две из них — на 1040 мест в селе Комсомольское и пристрой к Вурнарской СОШ № 1 на 400 мест. В 2027 году откроется школа на 1400 мест в микрорайоне «Новый город» и школа на 300 мест в селе Чуварлеи Алатырского округа. В рамках реализации программы «Комплексное развитие территорий» запланировано строительство школы на 825 мест в микрорайоне «Акварель» со сроком сдачи в 2028 году.

Подарок ко Дню Республики

О дате открытия новой поликлиники в Моргаушском округе спросила местная жительница Валентина Любимова. Владимир Степанов рассказал, что держит вопрос на контроле и неоднократно выезжал на строительство объекта. Сегодня его готовность оценивается на 98%, остаются пусконаладочные работы на инженерных сетях и благоустройство территории. В течение июня планируется завершить подготовку необходимых документов.

«Новая поликлиника будет обладать высокой пропускной способностью — до 150 посещений в смену. Кроме того, она оснащена современным оборудованием, тем самым увеличиваются диагностические возможности и доступность медицинской помощи», — сказал вице-премьер.

Также темой обсуждения стала новая поликлиника в селе Шихазаны Канашского округа. На сегодняшний день все работы выполнены, поставлены мебель и оборудование, ведется приемка необходимой документации. «Она станет подарком жителям ко Дню Республики — открыть объект планируется в июне 2026 года», — заверил Владимир Геннадьевич.

Когда мама учится

Жительница республики Вера Иванова поинтересовалась мерами поддержки молодых семей и беременных студенток. Вице-премьер обратил внимание, что эти меры поддержки предоставляются в рамках национального проекта «Семья». Молодые родители до 35 лет могут получить единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка, в том числе на каждого из детей в случае одновременного рождения двух и более детей. Важными условиями являются зарегистрированный брак, статус малоимущей семьи, а третий или последующий ребенок должен быть рожден не ранее 1 января 2025 года. Подать заявление на получение выплаты возможно в любом отделении МФЦ.

Также Владимир Степанов напомнил, что всем студенткам, вставшим на учет по беременности после 1 января 2025 года, назначается единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. Женщина должна постоянно или преимущественно проживать в республике и обучаться по очной форме обучения. Для оформления выплаты необходимо обратиться в МФЦ или в Центр предоставления мер соцподдержки Минтруда Чувашии.

Врачи стали ближе

На этой неделе Глава Чувашии Олег Николаев объявил о перезапуске проекта «Шаг к здоровью», реализуемого в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работа медицинских шатров стартует в День Республики, 24 июня. «Этот прекрасный проект очень востребован среди жителей, мы получили массу положительных откликов. В прошлом году порядка 70 тысяч наших земляков без очередей и записи в поликлинику смогли проверить свое здоровье. Из них более 20 тысяч прошли дополнительное обследование, а порядка 1,5 тысяч — впервые узнали о наличии заболевания», — отметил Владимир Геннадьевич.

Особенностью проекта этого года будет «Кардиопоезд», ориентированный на людей, имеющих заболевания или склонности к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Будет выезжать мобильный комплекс с кардиологами и неврологами. Запуск намечен на 4 июня. Еще одним новшеством станет поезд «Детский доктор» с мультидисциплинарной бригадой специалистов. Его первый выезд запланирован на 1 июня.

По поручению Главы республики проект дополнится обследованиями на предприятиях. Людям не нужно будет отпрашиваться с работы для посещения поликлиники. Они на месте получат необходимую консультационную и диагностическую помощь.

В настоящее время ведется работа по формированию графиков и адресов реализации проекта, а также по комплектованию медицинских бригад. Полный график выездов на сезон в ближайшее время опубликуют на всех официальных информационных ресурсах Минздрава Чувашии и в республиканских СМИ.

Вопрос о доступности медицинской помощи задала Дарья Викторова. Она спросила, планируется ли внедрить практику семидневного графика работы в медучреждениях Новочебоксарска. Вице-премьер обратил внимание, что такой режим очень удобен для пациентов, поэтому инициатива получит развитие. Так, с 1 июня планируется переход на работу в выходные дни поликлиник № 3, № 4, № 5 и № 7 Городской клинической больницы № 1. Этот опыт постепенно будет внедряться и в других медицинских организациях Чувашии, чтобы все жители республики имели такую возможность.

Помогут конкретным решением

Много вопросов вызвал проект «Шаг в мирную жизнь», направленный на комплексную и адресную поддержку участников СВО и их семей. «В муниципалитеты выезжает «Десант поддержки» — это юристы, адвокаты, медики, общественники, сотрудники соцслужб, Социального фонда, центров занятости, военного комиссариата республики, муниципальных администраций. Придя на пункт проекта, участник спецоперации и члены его семьи могут получить ответы на все свои вопросы и уйти с результатом, конкретным решением», — акцентировал Владимир Степанов. За два года работы проект охватил 1329 человек, было решено 2280 вопросов.

Позвонившая в студию прямого эфира супруга участника СВО Ирина Васильевна спросила, как можно отправить ребенка в санаторий.

«Возьму вопрос на свой личный контроль. После эфира мы все уточним и решим в кратчайшие сроки, предоставим ребенку санаторно-курортное лечение, исходя из тех заболеваний, которые он имеет, и по тому профилю, в котором он нуждается», — сказал Владимир Степанов и напомнил слушателям, что кроме федеральных мер поддержки участников спецоперации и членов их семей, действуют более сорока региональных.

Огромное значение имеет медицинская реабилитация, и в этой системе «точкой входа» является Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. При необходимости к работе подключаются 16 медучреждений республики, которые оснащены всем необходимым реабилитационным медицинским оборудованием. Кроме того, ветераны направляются на санаторно-курортный этап лечения.

Для семей с детьми

Татьяна Куликова спросила о пунктах проката детских колясок и кроваток. В рамках проекта, который реализуется по поручению Главы Чувашии Олега Николаева, в республике работают 26 таких пунктов и располагаются они при социальных учреждениях. Здесь молодые семьи могут бесплатно воспользоваться необходимыми вещами для ребенка до двух лет. Для получения услуги родителям или законным представителям необходимо обратиться в организацию социального обслуживания по месту жительства, заключить договор проката на шесть месяцев, потом его можно продлить. Также Владимир Степанов напомнил, что в Чувашии действует проект «Группа кратковременного присмотра и ухода для детей от одного года до трех лет».

«Сегодня их 11, в этом году планируем открыть еще три в Чебоксарском округе, Батырево и Вурнарах. Мамы могут бесплатно оставить ребенка на несколько часов под присмотром квалифицированных специалистов в оборудованной и безопасной среде. Это дает возможность молодым родителям уделить время делам, а бабушкам — немного отдохнуть», — объяснил вице-премьер.

Лучше предупредить

Завершающей темой прямого эфира стала диспансеризация, которая с каждым годом становится все более популярной и востребованной. За четыре месяца этого года медобследование прошли более 220 тыс. жителей республики. Примечательно, что осмотры организованы не только в поликлиниках, мобильные бригады медиков выезжают и на предприятия.

Первый этап диспансеризации начинается уже в фельдшерско-акушерских пунктах. В них есть и оборудование, и расходные материалы. Далее решается, есть ли необходимость дополнительного обследования или человек остается с рекомендациями. Также выстроена работа с репродуктивной диспансеризацией, когда после диагностики пациенты проходят необходимое лечение.

«Пользуясь случаем, приглашаю всех жителей Чувашии пройти диспансеризацию, получить ответы на все вопросы и понять состояние своего здоровья. Это важно для того, чтобы в случае необходимости своевременно начать лечение, придерживаться рекомендаций врача и дальше радоваться жизни», — напутствовал Владимир Геннадьевич.