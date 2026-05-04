Хранят традиции учителя

Автор: Вера Захарова
Фестиваль в Красночетайском округе объединил 32 танцевальных коллектива. Фото cap.ru

В Красных Четаях прошел XIV районный фестиваль-конкурс самодеятельного танцевального творчества «Ташша яра пар!».

Фестиваль носит имя Алексея Дмитриевича Мокина — заслуженного работника культуры Чувашской АССР и заслуженного учителя Чувашии. Именно под его руководством творческие коллективы Санкинского сельского Дома культуры становились лауреатами и призерами различных конкурсов.

В Красных Четаях выступили 32 детских и взрослых ансамбля. Каждый из них зрители встречали бурными аплодисментами. Танцевальные композиции, представленные в рамках Года единства народов России и Года дружбы народов в Чувашии, стали настоящим гимном культурному многообразию страны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

 

Опубликовано: 26 мая 2026 г.


