Хранят традиции учителя

В Красных Четаях прошел XIV районный фестиваль-конкурс самодеятельного танцевального творчества «Ташша яра пар!».

Фестиваль носит имя Алексея Дмитриевича Мокина — заслуженного работника культуры Чувашской АССР и заслуженного учителя Чувашии. Именно под его руководством творческие коллективы Санкинского сельского Дома культуры становились лауреатами и призерами различных конкурсов.

В Красных Четаях выступили 32 детских и взрослых ансамбля. Каждый из них зрители встречали бурными аплодисментами. Танцевальные композиции, представленные в рамках Года единства народов России и Года дружбы народов в Чувашии, стали настоящим гимном культурному многообразию страны, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.