«В орнаменте мира — наше единство»

Автор: Вера Захарова
В рамках праздника в селе Юськасы состоялся мастер-класс по приготовлению хуран кукли. Фото cap.ru

Музыкально-хореографическая композиция под таким названием открыла фестиваль народного творчества «Сурaм cултaрeсем», который состоялся на лесной поляне «Хуртан вар» села Юськасы Моргаушского округа.

Своими номерами зрителей порадовали коллективы из Республики Марий Эл, Яльчикского, Чебоксарского, Красночетайского, Красноармейского, Аликовского и Моргаушского округов.

Помимо концерта были организованы выставка, посвященная истории Юськасов, интерактивные площадки и спортивные состязания. Состоялся мастер-класс по приготовлению национального чувашского блюда «Хуран кукли». На сцене также чествовали тружеников села — они удостоились почетных грамот и благодарностей.

 

Опубликовано: 26 мая 2026 г.


